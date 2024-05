Rimonta incredibile del Teens Basket contro Rivarolo (63 – 58)

Continua la marcia vittoriosa della squadra biellese del Teens basket che sul parquet di Biella ha avuto ragione di Rivarolo al termine di una partita decisamente pazza e altalenante. Sotto 42 a 26 ha raggiunto il successo grazie a una difesa coriacea e a una rimonta che ha portato il gruppo guidato da Garri a tagliare il traguardo delle quattro vittorie in cinque incontri che la attestano ai piani alti della classifica della poule salvezza. Undici le partite totali da disputare, quando siamo a metà girone la posizione in classifica fa ben sperare, ma nella lotta per non retrocedere ogni partita è una battaglia come ha dimostrato lo scontro con Usak Bk Rivarolo (63 – 58)

Raggiante Luciano d’Agostino al termine dell’incontro “grande prova di tutti i ragazzi con un particolare elogio alla difesa e alla personalità della squadra. Una vittoria splendida”