Sfida salvezza per Teens Basket Biella, al Pajetta arriva Rivarolo

Dopo l’impresa sfiorata sul parquet della capolista College Novara, sfida cruciale per il cammino salvezza del nostro team di serie C targato Zeta Esse Ti: sabato alle 20 al Pajetta i ragazzi di Luca Garri sfideranno Rivarolo, sorpresa del girone di andata dei play out con 3 vittorie in 5 partite, dopo averne vinte solo 4 su 22 nella prima fase. Dovrebbe rientrare il play Gagliano, pedina fondamentale nello scacchiere Teens.

Coach Luca Garri presenta così il match: «Sarà un test non ancora decisivo ma certamente importante per raggiungere il nostro obiettivo. Giochiamo in casa e questo sarà un vantaggio, ma guai a sottovalutare un avversario che ha dimostrato con i fatti di avere i mezzi tecnici e soprattutto le qualità morali per restare in serie C».