Da Pinerolo a Novara, prosegue la marcia salvezza del Teens Biella

Tre su tre per il nostro Teens targato Zeta Esse Ti nei play out di serie C. Domenica pomeriggio al Pajetta sofferto ma meritato 71-67 contro Pinerolo. Inizio dominante. Poi un calo di concentrazione con gli ospiti che vanno anche a +9.

Nel finale ragazzi bravissimi a ritrovate calma e fiducia per un finale segnato dalle giocate della coppia Gagliano-Ousman e dalla super stoppata di Ninjia Zimonjic che ha evitato il supplementare a pochi secondi dalla sirena finale.

Zeta Esse Ti Teens Biella-Pinerolo 71-67 (25-19, 38-34, 48-54).

Biella. Gagliano 13, Guzzon 11, Cerri 9, Zimonjic 14, Ousman 24, Vioglio, Bona, Maffeo, Ramella. Ne: Curvà, Varolo. All. Garri.

Tra due giorni Teens in campo a Novara contro la capolista e imbattuta College per la quarta sfida play out. Palla a due sabato alle 20.30. Dopo tre vittorie in altrettante sfide play out, i nostri ragazzi sono chiamati a confermare la crescita esponenziale degli ultimi 45 giorni, periodo caratterizzato da cinque vittorie consecutive. Coach Luca Garri: «Affronteremo un’avversaria da play off, perciò dovremo alzare ulteriormente la nostra soglia di attenzione difensiva e avere pazienza in attacco, cercando sempre la soluzione migliore. La strada è lunga e gli ostacoli che ci separano dal traguardo sono molti».