Basket femminile, le giovanili da urlo del Basket Femminile Biellese

Archiviata la stagione della squadra senior del Basket Femminile Biellese con un'altra annata da incorniciare per un risultato che vale quanto la vittoria del campionato, l'attenzione si sposta sulle giovanili. Anche l'Under 17 ha già concluso il suo campionato con lusinghieri risultati e con la soddisfazione di fornire diverse ragazze alla prima squadra segno di una "cantera" che continua a sfornare elementi di qualità.

Sono ancora in piena attività le Under 15 e le Under 13, sempre protagoniste di risultati oltre le aspettative. Anche questo weekend l'Under 15 ha inanellato una prestazione che la mantiene al primo posto nel girone di qualificazione alla finale di Coppa Piemonte. La gara disputata sabato a Rivalta avrà sicuramente messo a dura prova i deboli di cuore con una rimonta thrilling che ha visto le biellesi superare le padrone di casa al fotofinish per 55 a 54.

Dopo aver perso i primi tre quarti, sotto di 12 punti, con un parziale di 22 a 9 nell'ultima frazione hanno ribaltato il risultato e portato a casa una vittoria di cuore. Della serie... la BFB non muore mai. Domenica è stata la volta dell'Under 13 a dare spettacolo. Nata quest'anno con parecchie ragazze che si avvicinavano per la prima volta al basket, era destinata a perdere tutte le partite e prendere sberle a destra e a manca, ma con l'unico obiettivo di far conoscere la palla spicchi alle nuove venute. I risultati erano rimandati al futuro. Le ragazze però hanno bruciato le tappe.

Dopo un inizio ovviamente difficile, sono arrivate le prime inaspettate vittorie. Nell'attuale seconda fase ne stanno inanellando una dietro l'altra, trovandosi in classifica a ridosso delle prime. Nell'ultima partita hanno inflitto una sonora lezione alle malcapitate Kangaros Moncalieri. In vantaggio 20 a 2 dopo il primo quarto, hanno chiuso 65 a 24, portando a casa la vittoria con la maggior differenza canestri dell'anno.

"Siamo molto molto soddisfatti delle nostre squadre under" dicono dalla dirigenza "Tutte le nostre giovanili ci rendono orgogliosi di loro. I coach Riccini e Merlo hanno fatto un lavoro eccezionale. Soprattutto le più piccole hanno avuto una crescita velocissima, impensabile a settembre. Ha sicuramente aiutato l'ambiente sereno e giocoso, il gruppo coeso, la capacità degli istruttori e l'entusiasmo portati dai collaboratori Peretti e Rabbachin. Ma soprattutto ha aiutato la voglia delle ragazze di impegnarsi, mettersi in gioco, lavorare sodo e divertirsi. Ora stanno raccogliendo il frutto del loro impegno. E noi dirigenti possiamo già immaginare grazie a loro futuri anni di successi e grandi soddisfazioni".