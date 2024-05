Basket femminile: Bonprix BFB splendida e sfortunata

Finisce ai quarti di finale dei playoff il campionato per la Bonprix BFB. Ci voleva un vero e proprio miracolo sabato sera ai Salesiani per sconfiggere la più quotata BKB Torino, forte di tre giocatrici da Serie A. Le ragazze di coach Bertetti, dopo i primi due quarti giocati con la testa di chi sa di essere gia' condannato, rientravano dagli spogliatoi con un piglio tale da annichilire la squadra ospite e costringerla ai supplementari. Per poco il miracolo non si è concretizzato.

La cronaca

Dopo la tripla di Tombolato in apertura, le ospiti indirizzavano subito il match dalla loro parte, con le biellesi che sbagliavano tanto e si caricavano di falli. I primi due parziali (23-9 e 13-8 Torino) palesavano una partita senza storia. Ma la compagine di casa, che da due anni ci ha abituato a prestazioni straordinarie, al rientro dal riposo lungo tirava fuori tutto l'orgoglio biellese. Le ragazze in campo combattevano come leonesse su ogni pallone bloccando ogni tentativo di attacco avversario. Piano piano rosicchiavano punti e recuperavamo quel gap che pareva aver già chiuso la partita. Più i minuti passavano, più le torinesi si facevano prendere dalla paura. In campo i valori si capovolgevano: pareva essere la Bfb una delle prime forze del campionato con le torinesi che non riuscivano più a trovare soluzioni d'attacco. Il punto del pareggio arrivava esattamente a due minuti dalla fine. Poi Biella passava in vantaggio, Torino controsorpassava e poi ancora Biella. L'ultima azione, con le squadre nuovamente in parità, vedeva le laniere con la palla in mano, ma senza riuscire a capitalizzare. Il parziale della frazione segnava un mostruoso 20 a 7 Biella.

L'over time si apriva ancora con un canestro biellese e i tentativi di reazione ospite. La Bfb però iniziava a perdere lucidità. Lo sforzo della rimonta e l'uscita per cinque falli di Raga, Senesi e Habti, toglievano energia e le biellesi regalavano qualche palla di troppo. Sul +2 Torino a 22 secondi dalla fine era Ravinetto che provava da sotto canestro per allungare ancora il match. Il ferro respingeva, le ospiti recuperavano palla e sull'azione successiva segnavano il definitivo 62 a 58.

BKB Torino volava in semifinale ma Biella usciva a testa altissima dalla sfida. Forse un po' di rammarico per una mentalità troppo rinunciataria nei primi due quarti, ma comunque ancora una dimostrazione di qualità, cuore e passione del coach e delle ragazze in una stagione che le ha viste regalare una marea di emozioni ai tifosi sempre accorsi numerosi a sostenerle.

"Si chiude una stagione molto, ma molto positiva "dicono dalla dirigenza "Non c'è delusione stasera, anzi, la consapevolezza di aver messo sotto una delle squadre più forti del campionato, con ragazze di categoria superiore e budget ben più alto del nostro. Avevamo chiesto ad inizio stagione di provare a restare in Serie B, nessuno avrebbe immaginato cosa sono riuscite a fare le ragazze in campo guidate sapientemente da coach Bertetti. Avremmo firmato con il sangue se ci avessero detto che questa sera avremmo giocato una partita così ai quarti di finale. Ora è giusto festeggiare; da domani inizieremo a lavorare per la prossima stagione, per poter essere ancora protagonisti come squadra di basket biellese che disputa la più alta categoria. Ma per il momento, come dice lo striscione che da qualche settimana fa bella mostra di sé sopra la nostra panchina, grazie ragazze! "

BONPRIX BFB - BKB TORINO: 58 - 62 (9-23/17-36/33-46/53-53).