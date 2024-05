Basket, sfida salvezza per Teens Biella con l'Omegna

Dopo l'emozionante successo ottenuto lo scorso week end contro Rivarolo (qui sotto il tabellino), occasione d’oro per il team di serie C targato Zeta Esse Ti Teens Biella, impegnato venerdì sera alle 21 sul parquet di Omegna per il settimo turno del girone salvezza. Dopo il bel successo in rimonta contro Rivarolo i ragazzi di Garri vanno a caccia di altri punti pesanti per l’obiettivo salvezza.

In stagione regolare Omegna battuta sia in casa sia in trasferta e attualmente ultima del girone con un bilancio di una vittoria e 5 sconfitte. Guai però a sottovalutare l’impegno. Dovrebbe rientrare il play titolare Gagliano, ma non ci sarà Brusasca, il cui infortunio a un ginocchio patito contro Rivarolo pare di entità non lieve. Al guerriero Ale un grande in bocca al lupo e un arrivederci a presto da tutta la famiglia Teens Basket Biella.

Tabellino partita vs Rivarolo

Zeta Esse Ti Teens Biella-Usac Rivarolo 63-58 (18-18, 26-40, 39-51). Biella. Guzzon 19, Cerri 15, Zimonjic 4, Maffeo 7, Ousman 9, Bona, Brusasca 4, Vioglio 2, Ramella 3. Ne: Curvà. All. Garri.