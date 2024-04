Basket: Zeta Esse Ti cede con il College Novara, 67 a 70 il risultato

Zeta Esse Ti interrompe la striscia di vittorie cedendo di misura in casa della capolista College Novara 70 a 67.

"La partita è stata condizionata dall'assenza della partita del play titolare Fabrizio Galliano e da situazioni oggettive di gioco che hanno visto la palestra buia con metà dell'illuminazione a disposizione non funzionante", commenta Luciano D'Agostino - . Primo quarto tantissime palle perse ed errori al tiro, rientriamo in partita. Fanno poi la differenza le percentuali di tiro: 20 su 29 ai liberi, 16 su 33 da 2 , 6 su 21 da 3. Pesante il bilancio delle palle perse, 24. Era una partita che si poteva sicuramente portare a casa e che purtroppo relativamente non ci permette di raggiungere in testa questa classifica di salvezza ma fa in modo che ci rimangano inalterate le possibilità di ben classificarci nei primi 4 posti per mantenere la categoria".

A mettere in difficoltà il Teens è stata anche la difesa degli avversari, molte volte incapace di attaccare in maniera adeguata. "Lavorare testa bassa e impegno e concentrazione rivolta alle prossime partite", conclude D'Agostino.