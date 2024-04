È stata organizzata da Teens Basket Biella la Festa di Primavera 2024, per celebrare i piccoli atleti del 2016 – 2018. Sabato 27 aprile, dalle ore 14.30 alle 16.00, la passione per il basket entra in campo, con giochi, amicizia e divertimento.

L’evento si terrà presso la palestra Massimo Rivetti.