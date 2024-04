Basket, grande spettacolo al Pala Pajetta per Biella Next-Crocetta - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

Grande basket e grande pubblico domenica 14 aprile al Pala Pajetta di Biella per gara 1 di semifinale di Serie C tra Biella e Don Bosco Crocetta Torino.

Grande agonismo sul parquet e tipo indiavolato, da entrambe le parti, sugli spalti in cui c’erano circa 1000 spettatori.

Dopo due quarti in sostanziale equilibrio, Don Bosco allunga nel terzo con un parziale di 26-11 e quattro triple dell’ex Pallacanestro Biella Pasqualini. Il massimo vantaggio degli ospiti, +13, scatena la reazione dei ragazzi di coach Nicola Danna che rimontano fino al -1 e con 3 possessi per il sorpasso, per poi arrendersi al 68-71 finale.

Appuntamento a gara 2, sabato 20 aprile al Pala Ballin di Torino