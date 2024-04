Trasferta decisiva per il Bonprix TeamVolley

Terzultima di campionato in Serie B2 nazionale. Il Bonprix TeamVolley cercherà di chiudere in maniera definitiva il discorso salvezza, facendo risultato sul campo di Gorgonzola. Si gioca sabato alle 21 sul campo delle milanesi, squadra che già all’andata ha colto alla sprovvista le biancoblù.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Credo che sabato sera affronteremo non una, ma più partite. Una cosa del resto già successa all’andata, dove abbiamo alternato momenti di dominio ad altri in cui abbiamo perso totalmente il filo del nostro gioco. Mi aspetto una gara simile: avremo di fronte a noi una squadra grintosa e con un ottimo livello difensivo (libero su tutte), che può anche sfoggiare alcune soluzioni d’attacco importanti, innescate da una palla rapida e da un basso numero di errori. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per farci perdere di lucidità e forzare. L’uovo di Colombo sarà il nostro atteggiamento: una partita sui livelli espressi contro Issa Novara ci consentirebbe di puntare al risultato pieno, se invece il modello è quello di Cagliero, decisamente no. C’è fiducia, perché quello che dovremo fare è perfettamente nelle nostre corde. Si tratta di passare dalla teoria alla pratica e dare continuità alla buona (benché infruttuosa) partita precedente».

La banda Alice FRASCAROLO: «Per quanto riguarda sabato, è sicuramente una partita importante. In realtà, avremmo dovuto conquistare questi tre punti già due settimane fa, per essere più tranquilli e sicuri della nostra salvezza. Da un punto di vista tecnico, sicuramente la scorsa settimana abbiamo fatto una delle prestazioni migliori della stagione, quindi dobbiamo essere capaci di replicare aggiungendo altri fattori positivi. Se siamo riusciti ad esprimerci in quel modo contro una squadra come Novara, dobbiamo farlo anche contro chi è più sotto in classifica. All’andata abbiamo perso 3-2 in casa, una partita faticosa; in trasferta non sarà più agevole ma questa non deve essere una scusa. Dovremo tirare fuori la “cazzima” necessaria a prenderci gli ultimi punti e giocarci le ultime giornate senza affanno».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2

Sabato 27/4, ore 21. Palasport di Gorgonzola (MI)

Delta Eng. Pallavolo Argentia Gorgonzola – BONPRIX TEAMVOLLEY

Serie D

Sabato 27/4, ore 19. Palestra L.S. “Antonelli” di Novara

PS Sangiacomo – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under17 – Trofeo “Daniele Ziccio”

Lunedì 29/4, ore 20.45. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Asd Occhieppese Pallavolo

Under15 – Coppa Primavera

Sabato 27/4, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Igor Volley

Under13 – Coppa Comitato

Sabato 27/4, ore 10.30. Palestra “Bertinetti” di Vercelli

Tabaccheria Zannini S2M Volley Vercelli – CONAD TEAMVOLLEY

Lunedì 29/4, ore 18.30. Palestra “Schiapparelli” di Occhieppo Inferiore (BI)

Asd Occhieppese Pallavolo – CONAD TEAMVOLLEY