TeamVolley: il lungo weekend del settore giovanile

SERIE D Girone A - 24a giornata

Ps Sangiacomo – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1

(25-20/25-16/15-25/25-20)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 5, Cena 7, Piletta, Sola 16, Zignone 10, Damo 7, Boggiani 1, Gariazzo, Fantini 1, Venturino 1, Vioglio (L). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto

UNDER17 – TROFEO “DANIELE ZICCIO”

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Asd Occhieppese Pallavolo 3-0

(25-9/25-21/25-15)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani 5, Cena 13, Piletta 2, Sola 16, Gariazzo 8, Damo 6, Vioglio (L), Paniccia 2, Pivotto 2. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: “Una gara sulla falsariga di quella di domenica scorsa, con lo stesso risultato e (quasi) le stesse pecche. Abbiamo servito meglio, agevolati anche dal fatto di giocare in casa, ma non abbiamo risolto alcuni problemi sulla gestione delle competenze e sulla valutazione delle situazioni. Specialmente quando cala il ritmo della gara, tendiamo a rallentare anche noi, quando invece la nostra richiesta è tenere l’acceleratore premuto per non concedere nulla all’umore e alle possibilità di rientro delle avversarie. Due gare all’orizzonte, in serale al lunedì: due derby contro formazioni della Virtus dove il secondo dovrebbe definire il vertice della classifica del girone. Cercheremo di cogliere il primo posto attraverso le prestazioni, che restano l’obiettivo principale ma – visto che siamo in ballo - balliamo”.

UNDER15 – COPPA PRIMAVERA

ANGELICO TEAMVOLLEY – Igor Volley 3-0

(28-26/25-12/25-22)

Coach Marco ALLORTO: “Avevamo di fronte un avversario con tutte le carte in regola per metterci in difficoltà, ben messe fisicamente e con buoni colpi in attacco. Le ragazze sono state brave a mettere in pratica quello che avevamo preparato in settimana, senza farsi prendere dal panico come può succedere quando si affrontano squadre con più centimetri. Hanno tenuto testa nel primo set, inseguendo e rimontando nel finale. Nel secondo e nel terzo invece hanno dimostrato di saper giocare con scioltezza e di controllare la partita”.

UNDER13 – COPPA COMITATO

Tabaccheria Zannini S2M Volley Vercelli - CONAD TEAMVOLLEY 1-3

(25-20/20-25/25-27/20-25)

Asd Occhieppese Pallavolo – CONAD TEAMVOLLEY 0-3

(5-25/9-25/10-25)

Coach Alessia DIEGO: “La partita di sabato era contro una buona squadra, sono contenta della prestazione perché non era semplice. Il match di lunedì è servito a mantenere la concentrazione alta: appena ci siamo distratte abbiamo fatto qualche sbavatura di troppo. Nel complesso, due buone prestazioni da parte di tutte le ragazze chiamate in causa. Stiamo attraversando una fase di crescita, in cui proviamo cose nuove in vista della prossima stagione. Le più piccoline hanno modo di cimentarsi nel campo grande, a fianco delle compagne più esperte”.

MINIVOLLEY

Domenica 5 maggio, il Torneo Pgs di Minivolley farà tappa al Palasport di Lessona, in via per Masserano 2.

In campo le categorie S3 RED (annate 2011-2012-2013) e S3 GREEN (2013-2014-2015).

IL PROGRAMMA

Ore 14: ritrovo

Ore 14.15: inizio delle gare

Ore 17: merenda e premiazioni