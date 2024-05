Ultima in casa per il TeamVolley in B2

A Lessona c’è aria di festa. In leggero anticipo, rispetto a quella di giugno-luglio che porta nel paese tantissimi giovani. Il Bonprix TeamVolley si gioca sabato l’ultima partita casalinga della stagione, alle 20.30 contro il forte New Volley Adda. Sarà soprattutto l’occasione di salutare e ringraziare i tifosi, fondamentali nel centrare la seconda salvezza consecutiva nel campionato nazionale di Serie B2, raggiunta sabato scorso.

Coach Fabrizio Preziosa spiega: «Avremo di fronte un avversario tecnicamente molto forte, che per tutta la stagione è sempre stato al terzo/quarto posto e quindi a ridosso della zona playoff, con una qualità offensiva di rilievo. Hanno una batteria di attaccanti di alto livello, con due centrali e un opposto notevoli per la categoria, ma anche due giocatrici di posto-4 che sanno gestire le palle rapide. Dovremo essere brave a reggere l’urto, ma il lato più difficile sarà riprendere il ritmo dopo aver conquistato la salvezza. La nostra missione sarà quella di dare continuità alle recenti prestazioni e raggiungere gli ultimi obiettivi. Vogliamo superare la quota di punti dell’anno scorso, aggiornare il record societario e cercare di equilibrare lo score di vittorie e sconfitte. Sarebbe bello anche battere una squadra di vertice, chiudendo con una vittoria prestigiosa davanti al nostro pubblico. Accontentarsi sarebbe gravissimo, significherebbe non aver fatto il salto di qualità mentale ed essere ancora immature. Sabato scorso abbiamo festeggiato, abbiamo riposato e ora dobbiamo ricaricare, lavorando ancora per quindici giorni in un certo modo. Essendo salve possiamo anche permetterci di giocare sciolte, aumentare la qualità e dimostrare che avremmo potuto magari anche fare di più. Acceleriamo ancora».

Aggiunge la banda Rebecca Guzzo: «È stata una settimana particolare, perché dopo la vittoria di sabato scorso lo staff tecnico ci ha concesso qualche giorno di riposo in più. Di certo, quella contro il New Volley Adda non sarà una partita semplice. Tuttavia, dopo la sudatissima vittoria di Gorgonzola, il clima sarà molto più sereno, perché non avvertiremo più la tensione di doverci salvare. Giocheremo con tranquillità e potremo dimostrare ciò di cui siamo capaci, nonostante l’avversario impegnativo».

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLÙ

Serie B2 Sabato 4/5, ore 20.30. Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Asd New Volley Adda

Serie D Sabato 4/5, ore 17. Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – S2M Volley Vercelli

Under17 – Trofeo “Daniele Ziccio” Lunedì 6/5, ore 20.45. Palasport di Lessona (BI)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY – Acquatec Virtus Biella

Under15 – Coppa Primavera Sabato 4/5, ore 13.40. Palasport di Lessona (BI)

ANGELICO TEAMVOLLEY – Numeraria Virtus Biella

Under13 – Coppa Comitato Sabato 4/5, ore 10.30. Palasport di Lessona (BI)

CONAD TEAMVOLLEY – Volley Vercelli U13F