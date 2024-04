Trasferta decisiva a Saronno per la Ilario Ormezzano Sai SPB

Ilario Ormezzano Sai SPB chiamata alla vittoria in trasferta per riuscire a mantenere vive le speranze. Lo scontro diretto a Saronno sarà fondamentale per provare ad essere ancora in corsa per la salvezza.

Saronno è in un grande periodo di forma, ha recuperato due schiacciatori e ha trovato una quadra che le ha permesso di vincere due set a San Mauro. A Biella era finita 3 a 1 per i bluarancio e questa gara sarà sicuramente un’altra battaglia, perché la posta in gioco è altissima. Con una vittoria i biellesi andrebbero ad un ipotetico -1 da Alba e a -2 proprio da Saronno, rimandando i conti alle prossime partite. Certo è che una sconfitta taglierebbe le gambe ai ragazzi per questo finale di stagione ed incrinerebbe ancor più la situazione. Appuntamento sabato alle 19.30 per questa grande gara.

Il commento di Mattia Ressia: “Come ci aspettavamo a gennaio, questa è la partita da dentro fuori. Nel corso dell’anno noi abbiamo alzato moltissimo il nostro livello tecnico-tattico, che dovrà riuscire a superare la loro grande esperienza in Serie B. Dovremo metterli in difficoltà con la fase break, sfruttando i filotti di cui siamo capaci con battuta, muro e difesa. Ci siamo allenati ad un buon livello e siamo pronti a giocarci le nostre carte. La pressione è tanta, come già si sapeva, ma noi andremo a Saronno spavaldi per provare a vincere questa bella partita.”