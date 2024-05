Volley: Serie C, facile 3-0 in casa

La Prochimica Novarese Virtus Biella non molla: le due sconfitte sui campi di Pinerolo e Almese hanno lasciato il segno in classifica, ma non tutto è perduto in chiave playoff. Bisogna vincerle tutte da qui a fine stagione, e allora ecco che arriva un netto 3-0 contro l'Ovada per iniziare nel migliore dei modi il rush finale.

Partita abbastanza semplice: dopo un inizio in equilibrio sino all'8-7 le nerofucsia allungano di tre punti sul 16-13 e vanno a vincere 25-20 la prima frazione. Nettissimo il secondo set, chiuso 25-9. Il terzo sembra girare allo stesso modo, ma sul 16-9 le virtussine si addormentano un po' e consentono il recupero sino al 21-19. Finisce comunque in traquillità 25-21.

In campo ad inizio gara Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Vercellino e Caneparo in banda, Porta e Fornasier al centro con Huaman Lopez libero. Nel terzo set De Pretto entra per porta. Top scorer biellese Giulia Caneparo con 15 punti. In doppia cifra anche Fornasier con 14 e Vercellino con 11.

Non cambia nulla purtroppo in classifica perché Pinerolo ha battuto l'Almese 3-1 e Sammaborgo ha vinto 3-1 in trasferta sul Vicoforte Ceva. Sabato prossimo la partita della verità: la Virtus dovrà cercare di andare a vincere a Torino sul campo della capolista Cus Torino. Solo così potrà ancora sperare nel terzo posto.

Classifica girone A dopo 24 giornate: Cus Collegno 67, Almese 58, Sammaborgo 51, Prochimica Novarese Virtus Biella 49, Pinerolo 49, Gavi Novi 38, Canelli 38, Vicoforte Ceva 38, Ovada 28, In Volley San Giorgio Chieri 26, Pavic 26, Asti 23, Chivasso 9, Mtv Torino 1.

Prochimica Novarese Virtus Biella-Ovada 3-0

Parziali: 25-20, 25-9, 25-21

Prochimica Novarese Virtus Biella: Girotto ne, Ginella 2, Caneparo 15, N. Silletti ne, Cavaliere ne, Civallero 9, Gasparini 7, G. Silletti ne, Vercellino 11, Fornasier 14, Porta 1, De Pretto 3. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco 0. All. Rastello.