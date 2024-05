Pallavolo, quarto posto per la Officina Pozzo SPB nella fase regionale

Un grande risultato per la Officina Pozzo SPB che quest’anno è riuscita a qualificarsi alla Final 4 regionale. Combattendo con le altre squadre presenti, i ragazzi hanno fatto una bella figura, giocando alla pari con i campioni di Parella e la corazzata di Cuneo. Ripercorriamo il percorso della Under 19 Officina Pozzo SPB quest’anno.

Il campionato inizia subito con un bel secondo posto nel girone territoriale, che permette ai ragazzi di qualificarsi con un buon piazzamento alla seconda fase. Vincendo il girone riescono ad arrivare come testa di serie per la Final 4, battendo Novi Ligure in semifinale. Si fermano soltanto contro Acqui Terme, corazzata che vince il trofeo territoriale. Grazie al secondo posto ci si aggiudica la qualificazione alla fase regionale, dove i biellesi incontrano Montanaro e Cuneo.

La vittoria con Montanaro in casa permette l’accesso diretto alla Final 4 e, a Cuneo, i ragazzi riescono ad arrivare ad un 3 a 2 sul filo del rasoio. Nell’altro girone Parella batte Acqui Terme e quindi la sfidante in semifinale sarà proprio la torinese.

Partita durissima quella con Parella, che inizialmente non riesce a respingere la grande efficacia dell’attacco biellese. Il primo set si chiude sul 23 a 25 per l’Officina Pozzo SPB e, da questo momento, i parellini iniziano veramente a preoccuparsi e a prendere sul serio la gara. Il cambio di mentalità torinese si vede nei due parziali successivi, che si chiudono 25 a 20 per i padroni di casa. I biellesi non ci stanno e lottano su tutti i fronti per riuscire ad arrivare al tie break, ma purtroppo devono fermarsi al 27 a 25 del quarto set. Finalissima sfiorata e grande rammarico perché Parella, nel pomeriggio, ha vinto con Acqui Terme, conquistando il titolo regionale.

Volley Parella - Officina Pozzo SPB 3-1

Parziali: 23-25; 25-20; 25-20; 27-25.

Poco da dire sulla finalina, che ormai valeva solo valore gerarchico e nessuna possibile qualificazione. L’approccio è stato quello giusto, con Cuneo che ha dovuto dare fondo a tutte le sue capacità per riuscire a portarsi a casa il primo set 27 a 25. Dopodiché i cuneesi hanno preso in mano la gara, gestendo il risultato e conquistando la partita per 3 a 0.

Cuneo Volley - Officina Pozzo SPB 3-0

Parziali: 27-25; 25-20; 25-21.

Il commento di coach Bonaccorso: “Percorso altamente formativo per un gruppo che l'anno scorso ha disputato la finale regionale U17 classificandosi al 3 posto e quest'anno la finale regionale U19 con 11/12 degli atleti il prox anno ancora in categoria. Abbiamo dimostrato sia in qualificazione, sia in final four di meritare e pretendere rispetto. Forse l'unico rammarico è proprio quello di non aver saputo gestire al meglio la sudditanza a livello regionale, ma io e i ragazzi lavoreremo anche su questo in futuro. Penso che sia sotto gli occhi di tutti lo step in avanti fatto dai ragazzi. Questo è un gruppo, una squadra, dalle alte qualità morali e sono orgoglioso di loro perché ciò determina grandi capacità di apprendimento. Ora iniziano il ciclo transitorio (post campionato / pre campionato) dove cercheremo di acquisire nuove tecniche e curare maggiormente le qualità fisiche, con maggior entusiasmo dettato dalla consapevolezza di poter diventare maggiormente protagonisti nei campionati futuri.”