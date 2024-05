Scuola Pallavolo Biellese: ultima gara in casa per la Ilario Ormezzano Sai SPB.

Si chiuderà sabato sera la stagione del Palapajetta, con la Ilario Ormezzano Sai SPB che ospiterà il Volley Yaka Malnate. Gara importante per continuare a sperare, in attesa dei risultati delle altre sfide. Il match sponsor della partita sarà Officina Pozzo, che premierà l’MVP.

La partita

Malnate è una squadra forte, che ha combattuto tutta la stagione per riuscire ad entrare ai playoff e ha dimostrato di avere tanto talento nel roster. Dal canto loro i biellesi devono assolutamente essere motivati a fare punti, ma soprattutto a salutare in maniera positiva il Palapajetta. Ultima gara tra le mura di casa per questa stagione, contro una formazione molto preparata, si spera che sarà una bella partita, piena di belle azioni e di un alto livello sportivo. Ancora infortunato Jacopo Marchiodi, che probabilmente non riuscirà a salutare dal campo il suo pubblico, ma ne avremo la conferma nei prossimi giorni.

Il commento di Tommaso Debenedetti

“Sarà una partita dura per concludere la stagione con la scalata per la salvezza. Arriviamo da due partite in cui non abbiamo espresso lo stesso livello che mettiamo in allenamento. In settimana stiamo spingendo moltissimo negli ultimi mesi ma senza riuscire ad esprimerci al meglio nel weekend. Questo sabato sarà l’ultima partita in casa, noi ragazzi siamo molto carichi per riuscire a dare il 100% in questa gara e rimanere attaccati a tutti i costi.”