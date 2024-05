Volley: Ilario Ormezzano Sai SPB sconfitta pesante contro Saronno

Una gara in salita per i biellesi, che con questa partita si sono giocati la possibilità di

riprendere Saronno in classifica. Continua invece la corsa su Alba, che ha perso e rimane a +4 con sole due gare ancora da giocare. Diventano ancora più determinanti le prossime sfide con Malnate e La Spezia.

I lombardi con questa vittoria hanno sigillato la loro permanenza nella categoria in una partita mai messa in discussione nel risultato.

Amaro il commento di Thomas Spinello “Non è andata come ci aspettavamo. Sapevamo che era la partita decisiva per la permanenza nella serie B, e anche se la matematica ancora non ci condanna, sappiamo che abbiamo sprecato una possibilità importante. Complimenti ai ragazzi di Pallavolo Saronno che hanno interpretato e giocato una partita perfetta. Lunedì torneremo in palestra per preparare e onorare queste due ultime partite di campionato nella speranza che un miracolo ci possa portare alla salvezza.” Guarda al futuro coach Di Lonardo “Speravamo di giocare di più, loro hanno recuperato due attaccanti forti che non c’erano all’andata, mentre noi continuiamo a perdere pezzi. Un po’ Scardellato, un po’ Marchiodi, ma senza cercare alibi, loro hanno giocato molto meglio di noi. Non posso dire niente ai ragazzi, che stanno dando tutto quello che possono dare da inizio stagione. E niente, purtroppo non cel’abbiamo fatta contro Saronno, lavoreremo per affrontare le prossime partite nella miglior maniera possibile;

Pallavolo Saronno - Ilario Ormezzano Sai SPB 3-0

Parziali: 25-13; 25-16; 25-16.

Tabellino: Avalle 6, Bottigella 2, Debenedetti 2, Frison D. 5, Frison E. 0, Giacobbo 6, Mangaretto 6, Scardellato 4, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Marchiodi, Ressia (L), Sarasino.