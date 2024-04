Pallavolo, Officina Pozzo SPB in attesa della Final 4 regionale

SPB Monteleone Trasporti alla conclusione per tutti i campionati, arrivano le fasi finali dei campionati regionali.

Campionati Fipav

Lanificio di Sordevolo SPB impegnata in un doppio concentramento questa settimana, giovedì a Biella e sabato a Novara. AM Impianti SPB vincente in casa contro Savigliano, mantiene ancora vive le speranze di una Final 4 regionale. Con una vittoria in casa contro Lasalliano si raggiungerebbe la finale. Gara difficile ma non impossibile per i giovani biellesi. In Under 19 la Officina Pozzo SPB incontrerà il Volley Parella in semifinale nella mattinata di domenica a Torino. Chi vincerà si aggiudicherà la Finalissima per accedere ai nazionali. In ogni caso ci sarà una seconda partita nel pomeriggio per determinare i piazzamenti dal primo al quarto posto. Le altre due squadre sono Cuneo e Acqui Terme.

Campionati UISP

AM Impianti SPB impegnata questa sera in trasferta a Foglizzo. L’Impresa Costruzioni Aiazzone SPB ha perso contro il Givomen in trasferta per 3 a 1, sarà nuovamente in campo il 4 maggio. Monteleone Trasporti SPB e Lauretana SPB a riposo per questa settimana, tra questo ed il prossimo weekend ci saranno le nuove gare per i campionati U20 UISP.

U13 Fipav 6x6

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone della U13 6x6 con tutti gli impegni della Lanificio di Sordevolo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49776/1 .

U15 Fipav

AM Impianti SPB - Savigliano 3-1

Parziali: 17-25; 25-6; 25-18; 27-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B Regionale U15 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49376 .

Under 16 UISP Playoff

AM Impianti SPB impegnata questa sera a Foglizzo.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U16 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 16 UISP Coppa UISP

Givomen - Impresa Costruzioni Aiazzone SPB 3-1

Parziali: 25-11; 26-28; 25-15; 25-14.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP U16 con tutti gli impegni della nostra Impresa Costruzioni Aiazzone SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

U19 Fipav

Cuneo Volley - Officina Pozzo SPB 3-2

Parziali: 27-29; 25-15; 25-17; 20-25; 15-8.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra Officina Pozzo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/50017/1 .

Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB impegnata domenica a Moncalieri.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U20 con tutti gli impegni della nostra Monteleone Trasporti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 20 UISP Coppa UISP

Lauretana SPB a riposo questo weekend.