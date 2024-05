Pallavolo: Lanificio di Sordevolo SPB, quattro gare in tre giorni

SPB Monteleone Trasporti alla conclusione per tutti i campionati, arrivano le fasi finali dei campionati regionali.

Campionati Fipav

Weekend lungo di under 13 molto impegnativo per i ragazzi della Lanificio di Sordevolo SPB. Giovedì in casa contro le prime due del girone sono arrivate due sconfitte, comunque combattute. Sabato mattina a Novara gare più equilibrate, ma la maggiore esperienza degli avversari alla fine ha avuto la meglio. Mercoledì si deciderà la seconda finalista regionale, che insieme al Volley Parella andrà a giocarsi il titolo piemontese. Buona prova per l’Under 19 Officina Pozzo SPB, che conquista il quarto posto lottando prima in semifinale contro i campioni di Parella, poi con Cuneo nella finalina.

Campionati UISP

AM Impianti SPB consolida la prima posizione in classifica, battendo 3 a 1 in casa il To Play Filadelfia Dis. Punti che valgono doppio perché si trattava di uno scontro diretto. Buona prova per la Lauretana SPB, che non riesce a strappare punti a Pianalto per pochissimo, perdendo due set ai vantaggi.

U13 Fipav 6x6

Lanificio di Sordevolo SPB - Pavic Romagnano 0-3

Parziali: 20-25; 16-25; 22-25.

Volley Vercelli - Lanificio di Sordevolo SPB 3-0

Parziali: 25-15; 25-13; 25-23.

Lanificio di Sordevolo SPB - Volley Novara 1-2

Parziali: 20-25; 25-21; 16-25.

Pallavolo Novi - Lanificio di Sordevolo SPB 2-1

Parziali: 25-22; 25-20; 15-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone della U13 6x6 con tutti gli impegni della Lanificio di Sordevolo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49776/1 .

U15 Fipav

Il primo maggio si deciderà la squadra che accederà alle final 4 regionali, tra AM Impianti SPB e Lasalliano.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B Regionale U15 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49376 .

Under 16 UISP Playoff

Basso Canavese - AM Impianti SPB 2-3

Parziali: 14-25; 10-25, 25-23; 25-23; 6-15.

AM Impianti SPB - To Play Filadelfia Dis 3-1

Parziali: 25-18; 25-21; 25-27; 25-23.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U16 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 16 UISP Coppa UISP

Impresa Costruzioni Aiazzone SPB impegnata contro il Giuco ‘97 a Biella.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP U16 con tutti gli impegni della nostra Impresa Costruzioni Aiazzone SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

U19 Fipav

Volley Parella - Officina Pozzo SPB 3-1

Parziali: 23-25; 25-20; 25-20; 27-25.

Cuneo Volley - Officina Pozzo SPB 3-0

Parziali: 27-25; 25-20; 25-21.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra Officina Pozzo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/50017/1 .

Under 20 UISP Playoff

Rinviata la gara della Monteleone Trasporti SPB a Moncalieri.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff U20 con tutti gli impegni della nostra Monteleone Trasporti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 20 UISP Coppa UISP

Lauretana SPB - Pianalto 1-3

Parziali: 26-28; 25-18; 24-26; 23-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP U20 con tutti gli impegni della nostra Lauretana SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .