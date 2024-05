Il Bonprix TeamVolley è matematicamente salvo al termine di una gara combattutissima. La festa è partita sabato sera, in trasferta a Gorgonzola, al termine di due ore e mezza di un match emozionante. Un muro di capitan Diego vale il 18-20 al tie-break che certifica il 3-2 esterno ma soprattutto l’aritmetica salvezza.

Il commento di coach Fabrizio Preziosa la dice lunga sulla

passione e sulla tensione che questa vittoria ha generato per i biellesi“Ci vuole fiato per commentare questa partita. Ci ha tolto tante energie, per l’intensità del match, la componente nervosa, il valore che aveva per noi e per Gorgonzola. Una gara tirata e tesa, ma molto corretta e bella da vedere dal punto di vista dell’agonismo e della durata degli scambi. Chi ha visto la partita si è divertito, perché ci sono stati capovolgimenti di fronte e l’inerzia è cambiata varie volte. Abbiamo visto le porte dell’inferno: nel primo set abbiamo giocato male a pallavolo, abbiamo rintuzzato i loro tentativi di fuga ma abbiamo perso. Il secondo è iniziato malissimo e sul 20- 14 non so chi ci credesse ancora: abbiamo azzeccato due turni di battuta importanti e le abbiamo prese, da lì è stata una guerra di nervi. Aver vinto quel parziale ci ha raddrizzato la serata, sotto 2-0 non so come sarebbe finita. Sul pari ci siamo sciolte, non l’abbiamo più messa sul nervosismo e l’istinto ma abbiamo perseguito una ricerca tecnica nell’azione e questo ci ha aiutato. Nel terzo siamo partite male con tanti errori nostri, avremmo dovuto cavalcare l’entusiasmo perché non sempre si riesce a recuperare. Sotto 2-1, nel quarto abbiamo dominato vincendo agevolmente. Il tie-break è stato la classica roulette russa: siamo andate via, abbiamo sbagliato, siamo scappate ancora e ci hanno riprese. Il punto a punto ci ha portato a tre match-point sul 14, 15 e 16 ma ci hanno sempre recuperato con belle azioni, regalando poco. Il loro match-point (dopo i tre nostri annullati) ci ha fatto fare gli scongiuri: sarebbe stata una beffa, ma abbiamo subito pareggiato. Il muro di Diego sulla fast avversaria ha fatto scattare il tripudio finale. Un obiettivo sofferto soprattutto nel girone di ritorno, più di quanto avrebbe dovuto essere. Si dice che le cose sofferte siano però le più belle, prendiamo il proverbio per buono e ci godiamo vittoria e salvezza”.TABELLINOSERIE B2 Girone B - 24a giornataDelta Engineering Pallavolo Argentia Gorgonzola – BONPRIX T

EAMVOLLEY 2-3

(25-23/22-25/25-21/15-25/18-20)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 3, Masserano ne, Diego 23, Biasin 9, Frascarolo 1, Guzzo, Bonini 17, Binda 4, Fallarini, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Filippini 22, Lorenzon ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.