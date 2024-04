Pallavolo, TeamVolley: il fine settimana del settore giovanile

SERIE D

SERIE D Girone A - 23a giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – Hajro Tetti Issa Novara 0-3

(22-25/16-25/16-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 1, Cena 9, Piletta, Sola 11, Zignone 3, Damo 3, Boggiani 1, Venturino 2, Fantini 2, Gariazzo, Paniccia, Floris, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

UNDER17 – TROFEO “DANIELE ZICCIO”

Volley Vercelli U16F – GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY 0-3

(16-25/12-25/20-25)

GENERALI VIA CARSO TEAMVOLLEY: Boggiani 4, Cena 10, Piletta 1, Sola 19, Gariazzo 6, Vioglio (L), Paniccia 5, Floris 2. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Per quanto il risultato non sia mai stato in discussione, queste partite rappresentano sempre una chimera per noi. Fatichiamo ad affrontare i ritmi bassi e il gioco spezzettato, finendo per compiere errori banali e perderci in situazioni semplici. Essendo una questione prettamente di solidità mentale, è un aspetto al quale tengo perché lo ritengo importante in un percorso di crescita. Qualsiasi situazione diventa un’occasione per migliorare gli aspetti del gioco, piccoli o grandi che siano».

UNDER15 – COPPA PRIMAVERA

Icos TV Novara – ANGELICO TEAMVOLLEY 0-3

(7-25/10-25/9-25)

Coach Ivan TURCICH: «Partita in totale controllo, con pochi errori e un buon gioco sviluppato dalle ragazze. Sono contento che si vedano i progressi di queste ultime settimane: stiamo approcciando le ultime uscite stagionali con un occhio puntato verso il prossimo campionato».