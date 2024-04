TeamVolley, Serie D e settore giovanile: i risultati Biancoblu.

SERIE D

SERIE D Girone A – 22a giornata

San Rocco Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1

(25-22/25-16/24-26/25-19)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi 2, Boggiani 1, Zignone 1, Cena 14, Sola 17, Venturino 8, Gariazzo, Damo 5, Floris ne, Fantini 4, Piletta 5, Paniccia ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

UNDER17 – TROFEO “DANIELE ZICCIO”

GENERALI TEAMVOLLEY – S2M Volley Vercelli 3-1

(21-25/25-12/28-26/25-20)

GENERALI TEAMVOLLEY: Boggiani 7, Cena 17, Piletta 10, Sola 23, Gariazzo 5, Damo 8, Vioglio (L1) 1 […e pasticcini d’obbligo], Paniccia 1, Floris. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «Non ho ancora capito come abbiamo fatto a perdere il primo set, nel quale siamo state superiori ma senza concretizzare. Secondo parziale mai in discussione, grazie ad una partenza folgorante. Viceversa, non so come abbiamo fatto a vincere il terzo, dato che per lungo tempo ci siamo pesantemente allontanati dai nostri principi di gioco, per poi tornare efficaci verso la fine. Il quarto set è stata una battaglia continua, abbiamo rimontato dal 9-13 per poi allungare. In questa partita abbiamo privilegiato gli aspetti tattici, soffermandoci meno su quelli tecnici. Vercelli ci ha impegnato parecchio, evidenziando quanto sia necessario essere continui per ottenere il risultato. Sfruttare qualche regalo dell’avversario può fare la differenza. Ho visto alcuni aspetti positive, stare in campo insieme ci fa sicuramente bene: l’esperienza non si compra».

UNDER13 – COPPA COMITATO

CONAD TEAMVOLLEY – Pallavolo Scurato 2-3

(23-25/17-25/25-22/26-24/8-15)

Coach Marco ALLORTO: «Sono stato chiamato a sostituire Alessia Diego nella Coppa Comitato, essendo lei assente per altri impegni del TeamVolley. Contro Scurato è stata una partita dai due volti: i primi due set sono stati affrontati in maniera confusionaria da parte delle giocatrici, per via del cambio di modulo che coach Diego sta apportando. Una volta sistemate alcune situazioni di gioco ancora poco chiare, le ragazze sono riuscite a vincere agevolmente il terzo set e a prendersi in volata il quarto. Al tie-break siamo tuttavia calate di intensità e attenzione, lasciandolo alle novaresi».

UNDER12 (4x4)

Gulliver Novi Pallavolo U12F Bianca – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0

(15-7/15-7/15-13)

Igor Volley U11 Azzurra – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0

(15-13/15-13/15-4)

Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 3-0

(15-4/15-10/15-6)

Coach Alessia DIEGO: «Nonostante le numerose assenze, le nostre piccole leonesse hanno combattuto tutte le partite senza mai perdersi d’animo, anche se la diversa prestanza fisica con le avversarie le faceva partire psicologicamente in svantaggio. Le ragazze sono comunque cresciute rispetto alle uscite d’esordio e l’anno prossimo saranno pronte a cimentarsi in un campionato vero e proprio. Nel primo match, non avendo mai giocato insieme, abbiamo solo preso le misure, facendo anche un buon secondo set. Nella partita successiva ci siamo contese fino in fondo i primi set, per poi cadere nell’ultimo. Nell’ultima sfida di giornata contro Valsesia abbiamo fatto del nostro meglio, commettendo tanti errori anche per la stanchezza dovuta al caldo».