Opportunità in casa per la Ilario Ormezzano Sai SPB, arriva Alto Canavese

Ennesima gara difficile per i bluarancio, che ospiteranno sabato al Palapajetta Alto Canavese Volley. Un’opportunità da cogliere, perché con quattro gare alla fine, i biellesi si giocano la salvezza ogni sabato, in attesa dello scontro diretto contro Saronno della prossima settimana. Match Sponsor per questa gara sarà AM Impianti, e premierà l’MVP della partita.

Alto Canavese non ha bisogno di presentazioni, è una formazione esperta e con tanti anni di storia in Serie B. La qualità dei suoi giocatori è indiscutibili e non per niente sono tra le prime cinque squadre del campionato. Sarà importante fare una buona prestazione, come quella della scorsa settimana contro La Spezia, per riuscire a fare punti. Restano da valutare alcune situazioni fisiche, che in questa stagione hanno martoriato la prima squadra e che anche nel finale non sembrano lasciare in pace i biellesi. In ogni caso i ragazzi di coach Di Lonardo sono pronti ad una grande gara, con la speranza di essere trascinati dal bellissimo pubblico presente la scorsa settimana.

Il commento di David Frison:“Conosciamo bene Alto Canavese, molti di noi hanno giocato con dei ragazzi che adesso militano lì, e abbiamo saggiato l’ambiente della loro società. Loro sono una squadra costruita per vincere, che nel percorso ha avuto qualche problema fisico e quindi non è riuscita ad essere infallibile. Rimane comunque a soli 5 punti dalla zona playoff, con ancora degli scontri diretti per rientrare. Noi dovremo essere bravi ad esprimere un buon livello di pallavolo, per trascinare il pubblico dalla nostra parte in questo difficile impegno.”