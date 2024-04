Esame per la Bonprix, arriva la capolista Novara

L’obiettivo del Bonprix TeamVolley è quello di cancellare la brutta serata di Milano. Tra il dire e il fare, sabato sera a Lessona – primo servizio alle 20.30 – arriva la capolista del girone di Serie B2 nazionale. Issa Novara punta alla promozione. Venti le vittorie in ventidue partite totali: l’unica altra rappresentante piemontese del gruppo conquista i tre punti pieni da quindici turni consecutivi. Un ruolino che si commenta da solo.

Così commenta coach Fabrizio Preziosa: «Se si guarda alla classifica, la partita contro Issa Novara si potrebbe definire “proibitiva”. Stanno viaggiando davvero molto forte e noi veniamo da una battuta d’arresto che ha fatto male, sia nel morale che nella graduatoria. Dovremo essere brave a rialzarci, senza stare a guardare chi abbiamo di fronte. L’unica medicina è lavorare bene e preparare la partita nel migliore dei modi in allenamento, cercando di sfoderare la migliore prestazione possibile senza pensare ai “se” e ai “ma”. Rispetto sì, perché sfidiamo la capolista, ma nessun timore reverenziale. Serve un pizzico di sfrontatezza, contro qualsiasi avversario dobbiamo scendere in campo per fare i punti che ci mancano per la salvezza. Abbiamo quattro possibilità e cercheremo di farlo il prima possibile. Sono l’avversario peggiore e lo dice la classifica, ma non dobbiamo farci condizionare, se vogliamo puntare a qualcosa di molto importante».

L’opposto Giulia Lorenzon spiega: «Non sarà sicuramente facile. Le nostre avversarie hanno ottime caratteristiche e noi arriviamo da due partite che non sono andate come ci aspettavamo, contro Novate e Cagliero. Durante la settimana, in palestra cerchiamo sempre di prepararci al meglio per affrontare le sfide come questa. Contro Issa, proveremo ad alzare il nostro livello sotto tutti i punti di vista, per riuscire a giocare una partita “importante”».