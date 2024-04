M-App Hotel SPB chiude la stagione con una bella vittoria

Un 3 a 0 in trasferta che lascia un sorriso per questo finale di stagione combattutissimo. Bella partita disputata a Cuorgnè, contro la formazione di Alto Canavese. Fino all’ultimo i biellesi hanno sperato di passare ai playoff, purtroppo Aosta ha vinto da 3 punti, lasciando a -1 la M-App Hotel SPB.

Una buonissima gara, di una squadra che voleva andare ai playoff per la promozione. Nel primo set Alto Canavese è riuscita a tenere botta, contrastando i giocatori più incisivi dei bluarancio. Dal canto loro, i biellesi sono stati bravi a rimanere concentrati fino alla fine e a mettere a terra due palloni in più. Secondo e terzo set sono stati ampiamente controllati dai nostri ragazzi, che hanno preso in mano il pallino del gioco, senza strafare, limitando gli errori.

Importante prova di maturità, perché probabilmente arrivare in questa situazione all’ultima partita avrebbe potuto condizionare negativamente la prestazione. Il commento di Nicolò Pelosini: "La partita di sabato è stata la ciliegina sulla torta che ci serviva per concludere la stagione con il sorriso. Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e, soprattutto, il nostro ritmo agli avversari. Dopo un primo set combattuto fino alla fine, siamo stati bravi a limitare gli errori e a portare a casa i 3 punti.”

Alto Canavese Volley - M-App Hotel SPB 0-3

Parziali: 24-26; 20-25; 18-25. Tabellino: Berteletti 6, Castrovilli 1, Mazzoli 5, Rolando 5, Sarasino 12, Stragiotti 10, Vacca 8, Vicario 0. Libero: Pelosini 1. NE: Murdaca (L).