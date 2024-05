Sotto la pioggia battente Michele Fontana si aggiudica la Biella Santuario di Graglia FOTO e VIDEO

Sono stati 129 gli atleti che hanno preso il via questa mattina da via Lamarmora a Biella alla 21° edizione della Corsa Biella-Santuario di Graglia, al di là delle preiscrizioni, un centinaio circa, molti gli atleti che sono arrivati all’ultimo e che non si sono certo fatti spaventare dal maltempo. Sotto una pioggia battente e non prima di essersi opportunamente preparati per sciogliere i muscoli sotto i portici della via principale di Biella con un occhio alle bancarelle del Mercato europeo sono scattati puntuali. Gli undici chilometri sono stati percorsi dal vincitore in poco meno di quaranta minuti

Vincitore assoluto Fontana Michele della Fidal Asd ATL.Vomano in 39’58”

Secondo il 18enne Poletto Diego della Fidal Bugella Sport che ha percorso il tragitto in 43’52”

Prima delle donne L’Eepe Sarah Aimee della Fidal ASD Atletica Roata Chiusani in 50’ 53”

Tutte le classifiche e i piazzamenti li potete trovare al seguente indirizzo

https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=42218&realtime=false#