Nel girone A della Promozione la Chaivazzese fa suo il derby con il Ce.Ver.Sa.Ma Biella con una rete di Lofrano, mentre nella partita di alta quota tra Fulgor Valdengo contro il Trino le due compagini si dividono la posta mentre la Juve Domo batte il Valdilana Biogliese fanalino di coda del girone. Ambiscono a un posto nei play off invece Chiavazzese e Fulgor mentre la Ce.Ver.Sa.Ma deve far attenzione per non finire risucchiata in zona play off. A 180 minuti dalla fine le variabili sono ancora molte. Nel girone B della prima categoria il Gaglianico batte nel derby la Valle Cervo Andorno per 2 a 1, il Ponderano capitola in casa 2 a 0 contro il Livorno Ferraris mentre la Valle Elvo pareggia in trasferta a Serravalle. Brutta sconfitta a Ivrea per 6 a 0 del Vigliano. A 90 minuti dalla fine della regular season sicura dei play off la Valle Elvo mentre decisiva sarà per la Valle Cervo l’ultima giornata, Ponderano tranquilla mentre Gaglianico e Vigliano dovranno affrontare i play out