Trofeo esordienti Città di Biella organizzato dal Velo Club Piatto 91 i partecipanti Foto e Video

Seconda edizione del Trofeo Città di Biella - Trofeo Croce Rossa, corsa ciclistica FCI riservata agli Esordienti 1° e 2° anno, organizzata dal Velo Club Piatto in collaborazione con il Velo Club Castelletto Cervo, il Comitato di Biella della Croce Rossa e l’amministrazione comunale di Biella. 91 gli atleti in gara che hanno sfidato il maltempo ma che hanno dato vita alla kermesse per le vie cittadine Il percorso era di 5 chilometri (da ripetere 4 volte per gli Esordienti 1° anno e 6 volte per gli Esordienti 2° anno) su via Felice Piacenza, via Salvo d’Acquisto, via Rigola, via Tripoli, via Torino, piazza Adua, via Cottolengo, via Valle d’Aosta, via Piemonte e via Fratelli Rosselli, per poi terminare in via Pajetta di fronte al Palasport. 42 gli esordienti del primo anno, la vittoria è andata per distacco a Nicolò Casalicchio del gruppo Madonna di Campagna, mentre arrivo in volata per quelli del secondo anno (49 i partecipanti) su cui ha prevalso Federico Rolando del Gruppo Piosacco

Ordine d’arrivo 1° anno:

1° Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna)

2° Lorenzo Iazzi (Madignanese) a 2’45”

3° Marco Dell’Agostino (Biringhello)

4° Alessandro Daccò (Biringhello)

5° Fabio Di Leo (Busto Garolfo) a 3’29”

6° Nicolò Alessandria (Piosacco)

7° Davide Paro (Esperia Piasco)

8° Claudio Fianco (Orange Bike)

9° Nicolò Raimondi (Busto Garolfo)

10° Federico Daverio (Sc Orinese)

Ordine d’arrivo 2° anno:

1° Federico Rolando (Piosacco)

2° Daniele Signorelli (Castellettese)

3° Gabriele Ponti (Castellettese)

4° Nicola Pettiti (Esperia Piasco)

5° Leonardo Previati (Sc Orinese)

6° Manuel Solenne (Cicloteca)

7° Nicolò Maggioni (Pedale Senaghese)

8° Matteo Botta (Pedale Senaghese)

9° Nicolangelo Troiani (Sc Orinese)

10° Sergio Globo (Pedale Ossolano)