Rugby: Campionato di Serie A, XXI Giornata

Biella Rugby v Cus Milano 17-10 (7-0)

Marcatori: p.t. 17’ m. Perez Caffe tr. Loro (7-0). s.t.: 11’ c.p. Borzone (7-3); 15’ c.p. Loro (10-3); 24’ m. Randazzo tr. Borzone (10-10); 40’’ m. Vaccaro tr. Loro (17-10).

Biella Rugby: Morel (58’ Braga); Vaccaro, Ongarello (74’ Benettin), Grosso, Negro (51’ Moretti); Loro, Della Ratta; J.B. Ledesma (62’ Vezzoli), Perez Caffe, Mondin; Passuello (46’ G. Loretti), Panaro (cap.); Vaglio Moien (41’ L. Loretti), Casiraghi (66’ Lipera), Vecchia (43’ Panigoni).

All. Benettin

Cus Milano: Manciulli (68’ Oleari); Randazzo, Bolzoni, Cederna, Milani; Borzone (cap.), Colombo; Alagna (68’ Toscano), Riboni (55’ Nadali), Forquera; Ostoni, Mantovani (55’ Borgonovo); Nucci, Perini, Parisi (68’ Patruno). Non entrati: Bona, Ascantini.

All. Cambareri

Arb. Luigi Palombi (Perugia)

AA1 Vincenzo Iavarene (Perugia) AA2 Nicola Catalfamo (Torino)

Cartellini: -

Calciatori: Loro (Biella Rugby) 3/3; Randazzo (Cus Milano) 2/3

Note: Giornata nuvolosa, 9° circa. Campo in buone condizioni. Più di 300 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 4, Cus Milano 1

Player of the Match: Francesco Mondin (Biella Rugby)







Si conclude con una vittoria, ottenuta contro Cus Milano con il punteggio di 17-10, l’ultima gara interna della stagione per Biella Rugby.

Non si è trattata della miglior partita dell’anno, ma la difesa impeccabile e la tenacia a non mollare perfusa fino all’ultimo secondo, lasceranno un buon ricordo ai tifosi che, nonostante qualche goccia di pioggia, hanno occupato la tribuna e sostenuto a gran voce il XV di Benettin che si conferma al secondo posto della classifica di girone.

Calcio d’inizio per Cus Milano che fa intuire immediatamente di essere carico a pallettoni. Per i primi quindici minuti gli universitari stravincono le percentuali di possesso e territorio, tanta costruzione, ma nessuna gratificazione. Al 15’ Biella fa capolino oltre la metà del campo per la prima volta. Guadagna una touche nei ventidue avversari, conquista la palla e parte un drive senza essere decisivo. A maul ferma gioca qualche fase, con lentezza, mentre cerca di ritrovare ordine tra le fila. Nessuna conclusione, ma Biella riparte dal vantaggio. Conquista una punizione e decide di giocare, palla aperta a Perez che trova il buco e segna i primi cinque punti che diventano sette con la trasformazione di Loro.

Cus Milano riparte deciso, ma sempre contenuto da Biella che, a sua volta, regala poche incursioni in campo avversario. I primi 40’ si concludono con un piazzato in favore di Cus Milano, ma l’ovale non entra tra i pali e il parziale si ferma sul 7-0.

Più vivace la ripresa. Milano spinge sulla linea di meta, ma Biella difende da dieci. All’51’ seconda occasione per andare ai pali per Cus Milano che segna i primi tre punti.

Al 55’, con Biella in attacco, è Loro che sceglie i pali in seguito ad un’infrazione di Milano in uscita da rimessa laterale. Nonostante la distanza e l’angolatura non favorevole, più tre per Biella che sale a quota 10.

Al 64’, inaspettata, arriva la meta del pareggio. Biella, già sofferente patisce mentalmente il 10-10, ma trova la forza di alzare la testa a tempo quasi scaduto: Milano attacca severo lungo la linea, c’è grande nervosismo. Vaccaro libera al piede. Milano suona un’altra carica, Mondin intercetta e corre lungo la fascia, in prossimità della metà campo serve Vaccaro che conclude segnando la meta della vittoria prontamente trasformata da Loro.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Ultima vittoria sul campo di casa per quest’anno, inutile dire che sono felice. Avevo chiesto ai ragazzi di onorare il campo dove giochiamo al cospetto del nostro pubblico che si è sempre dimostrato molto generoso con noi e lo abbiamo fatto. Probabilmente non dimostrando il miglior gioco di cui siamo capaci, ma il cuore e la voglia di lottare ci sono sempre stati, fino all’ultimo secondo. E proprio all’ultimo secondo siamo riusciti a strappare questa vittoria. La fase difensiva, se la scorsa settimana è andata molto male, oggi è andata davvero molto bene. In attacco non siamo stati spettacolari, ma la cosa importante è stata centrare il nostro obiettivo”.