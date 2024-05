Penultima di campionato per il Girone A di Eccellenza con due risultati che stabiliscono la post season per le due squadre biellesi impegnate. La Biellese vince con un roboante 5 a 0 (reti di Naamad, doppietta e di Sekka, Jamal Idrissi e Raimondo) sul Verbania calcio ormai privo di interessi di classifica e al momento si trova al quinto posto della classifica l’ultimo in chiave play off con Oleggio Sportiva, Pro Novara e Volpiano Pianese. Il Città di Cossato invece lotta in trasferta con l’Accademia Borgomanero ma perde 4 a 2 (reti di Bernardo e Canton per i biellesi) e sarà costretta agli spareggi play out con Alpignano, Alicese Orizzonti e Pro Eureka.