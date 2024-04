Fuoristrada: Rally & co in evidenza a Palagano per il campionato italiano velocità

Prima gara stagionale di campionato italiano velocità fuoristrada e subito i primattori della Rally & co si mettono in evidenza in occasione del 22° trofeo città di Palagano in provincia di Modena. Cinque le prove speciali in programma, come sempre difficili e tecniche , dopo le quali svettano Alberto Gazzetta e Denis Cortese che sulla Ford fiesta proto vincono la classe B1 ottenendo la terza posizione assoluta (categoria Tm esclusa) a soli 3 secondi dalla medaglia d'argento un distacco che lascia sicuramente un po' di rammarico lenito dal secondo tempo nella prova speciale numero 2.

Quinta posizione assoluta e secondi di classe B2 con una condotta di gara regolare per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza sulla consueta Jeep wrangler proto mentre sulla rinnovata (dopo due anni di assenza dai campi gara) suzuki vitara preparata in casa agguantano la 2° posizione di classe A1 e la decima assoluta Paolo Gazzetta e Francesco Foglia intenti a riprendere il ritmo dopo l'annata 2023 sulla piccola Suzuki jimny.