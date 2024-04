Ben figura Equipe Vitesse al Rally del Piemonte

Venerdì 12 e sabato 13 aprile è andata in scena la diciottesima edizione del Rally del Piemonte, seconda prova del massimo campionato italiano.

Equipe Vitesse era presente con 2 ottimi navigatori, Nicolò Bottega a dettare le note al giovane Lorenzo Varesco a bordo di una Suzuki Swift RSTB 1.0 e Loretta Tedesco a fianco dell'inossidabile Paolo de Marco su una Peugeot 106 S16 di classe N2.

Nella prima giornata di gara, impostano subito un passo veloce che li porta entrambi in testa alla propria categoria con già un buon margine sui diretti avversari.

Il sabato succede di tutto, con numerosi ritiri che comportano anche all'annullamento di alcune prove speciali. Ma tutto questo non ha impedito ai 2 alfieri di ottenere un ottimo risultato, Varesco- Bottega vincono la classe RSTB 1.0 e forse per la prima volta da quando esiste il trofeo, portano una Swift 1.0 a podio insieme alle 1.4 ( terza posizione assoluta trofeo Suzuki) e 67esimi in classifica generale, mentre De Marco-Tedesco dominano la classe N2, vincendo tutti i tratti cronometrati mostrando la loro forza sulle difficili e infide strade immerse nelle splendide Langhe.

Per loro anche la 65esima posizione assoluta. Prossimo appuntamento il 4/5 Maggio con il rally Valle D'Aosta.