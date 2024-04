Virtus Biella, bel inizio poi Pinerolo rimonta 3 a 1: la corsa al 3° posto diventa più complicata

Serviva una vittoria alla Prochimica Novarese Virtus Biella per rimanere al terzo posto e affrontare serenamente le ultime 4 giornate: le nerofucsia, invece, non hanno ottenuto punti sul campo dell'UnionVolley Pinerolo che torna così di prepotenza a candidarsi per i playoff, insieme al Sammaborgo, a segno 3-1 ad Asti e ora appaiato alla Virtus.

Eppure la trasferta era iniziata bene: al termine di un primo set equilibrato le ragazze di Rudy Rastello andavano a vincere 22-25. Invece il secondo e il terzo sono stati a senso unico per le pinerolesi, a segno 25-15 e 25-18. Equilibrato il quarto: Virtus avanti 15-16, poi punto a punto sino a quel 26-24 per Pinerolo che è peggio di una doccia gelata. Virtus in campo nei primi tre set con Civallero in palleggio, Gasparini opposta, Vercellino e Caneparo in banda, Porta e Fornasier al centro con Huaman Lopez libero.

Nel quarto De Pretto al posto di Porta al centro. Nel corso del secondo set sono entrate anche Girotto, Noemi Silletti, Cavaliere e Pricco. Top scorer da parte virtussina Sofia Gasparini, arrivata a 15 punti. In doppia cifra anche Caneparo, Fornasier e Vercellino. Sabato prossimo un'altra trasferta durissima, questa volta sul campo dell'Almese seconda con ampio vantaggio sulla Virtus.

Classifica girone A dopo 23 giornate: Cus Collegno 64, Almese* 53, Prochimica Novarese Virtus Biella 45, Sammaborgo 45, Pinerolo 43, Gavi Novi* 37, Canelli 35, Vicoforte Ceva 35, In Volley San Giorgio Chieri 26, Ovada 25, Pavic 21, Asti 21, Chivasso 9, Mtv Torino 0. UnionVolley Pinerolo-Prochimica Novarese

Virtus Biella 3-1

Parziali: 22-25, 25-14, 25-18, 26-24

Prochimica Novarese Virtus Biella: Girotto 0, Caneparo 13, N. Silletti 0, Cavaliere 0, Civallero 3, Gasparini 15, G. Silletti ne, Gasparini 15, Vercellino 10, Fornasier 13, Porta 1, De Pretto 1. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco 0. All. Rastello.