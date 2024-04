Occasione sprecata per TeamVolley, al tappeto a Milano

Serata da dimenticare in fretta. Un Bonprix TeamVolley troppo leggero lascia tre punti (alla portata) sul campo del Cagliero, rimandando la possibile festa per la permanenza in Serie B2 nazionale. Le milanesi – più grintose e motivate – vincono con merito 3-1.

Nessuna sorpresa nel 6+1 biancoblù: Caimi al palleggio e Filippini opposto, Diego e Biasin in banda, Bonini e Binda centrali con Spinello e Garavaglia ad alternarsi in ricezione-difesa. La partenza del primo set fotografa la serata: 10-3 per Cagliero e Preziosa che spende subito un time-out, perché l’atteggiamento preoccupa. Le lessonesi si mettono in bolla e reagiscono, ristabilendo la parità a quota 12 e giocando il parziale punto a punto fino al 22-24.

Errori gratuiti e sanguinosi regalano però un 4-0 di parziale alle milanesi, che si impongono 26-24. Copione diverso nella seconda frazione: è il TeamVolley a partire alla grande, subendo comunque il rientro delle padrone di casa che con cinque punti di fila rimontano fino al 16-14. Preziosa mette Frascarolo per Biasin, il match si gioca punto a punto ma una netta spallata delle biancoblù consegna il 23-25 del pareggio. Terzo e quarto set simili: Cagliero mantiene quasi sempre il comando anche grazie a filotti importanti che allargano il gap.

Il Bonprix non crolla, ma nemmeno riesce a recuperare: entrambi i parziali si chiudono 25-19. Coach Fabrizio Preziosa: “Difficile commentare questa partita, perché la rabbia è tanta. Poteva essere il primo match-ball per chiudere i conti con la salvezza, invece abbiamo ceduto il passo ad una squadra molto più desiderosa di noi di vincere, che ha riaperto la lotta. Se vieni battuto sotto gli aspetti tecnico, tattico, mentale e fisico, non c’è niente da dire. Bisogna rimboccarsi le maniche perché con queste prestazioni non possiamo vincere contro nessuno. Nel primo set siamo andate sotto 10-3, un problema di atteggiamento. Poi abbiamo rimontato, per sbagliare però due battute nel finale e perdere ai vantaggi, perché Cagliero ne aveva di più. Siamo state disattente e imprecise, si è visto nettamente e lo abbiamo pagato a caro prezzo. Anche dal punto di vista della battaglia - dove conta la difesa - ci hanno annichilito, salvando un sacco di palloni. Merito all’avversario, guardiamoci dentro e cerchiamo di capire che questo non è sufficiente. I punti in classifica non sono abbastanza, perché ne servono ancora due o tre: significa centrare una vittoria e noi non siamo state all’altezza di questo obiettivo. A Milano è stata una prestazione sotto ogni standard, inadatta per chi vuole salvarsi. Cagliero ha dimostrato che servono bava alla bocca e coltello tra i denti, noi invece abbiamo lasciato solo recriminazioni. Per fortuna ci sono altre partite e altri scontri diretti, ma quei punti vanno fatti, non possiamo aspettare che sbaglino gli altri: il rischio è che non dipenda più da noi. Dobbiamo darci una sveglia, questa prestazione è inaccettabile; non facciamo drammi ma dobbiamo esserne consapevoli”.

Gs Cagliero Volley – BONPRIX TEAMOLLEY 3-1 (26-24/23-25/25-19/25-19)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 4, Masserano ne, Diego 18, Biasin 5, Frascarolo 2, Fallarini 1, Bonini 9, Binda 4, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Filippini 12, Lorenzon ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.