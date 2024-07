Ilario Ormezzano Sai SPB sconfitta in casa da La Spezia, solo un punto per i biellesi

Un solo punto recuperato per la Ilario Ormezzano Sai SPB, che perde 3 a 2 contro la forte compagine della NPSG La Spezia. Partita che, per come si era messa, avrebbe potuto portare qualche soddisfazione in più. Saronno e Alba hanno perso entrambe e i biellesi si stanno avvicinando. Premiato MVP della gara Giuseppe Cormio, dal match sponsor Impresa Costruzioni Aiazzone.

Partita iniziata con 40 minuti di ritardo, la gara si è da subito dimostrata combattuta. Nei primi due set i biellesi hanno espresso una grandissima pallavolo, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari. Purtroppo gli sfidanti sono tornati in partita nel terzo set, schiacciando la Ilario Ormezzano Sai SPB con battuta e attacco. Decisamente un rientro importante, dato che si è andati al tie break, combattuto fino alla fine, quando i biellesi sono andati avanti sul 10 a 13. Blackout totale per i ragazzi di coach Di Lonardo, che hanno concesso un parziale di 5 a 0, perdendo la partita e un punto molto importante.

Il commento di Stefano Vicario: “Nei primi due set abbiamo espresso una pallavolo molto positiva e propositiva: siamo stati tutti in palla e concentrati sulla partita. Certamente il ritardo di La Spezia ci ha smorzato un po’ il ritmo pre-gara, ma nella fase iniziale la mancanza di riscaldamento è stata più pesante per loro. Dal terzo in poi loro hanno messo una marcia in più e noi dal canto nostro gli abbiamo regalato troppi punti. Poi sappiamo che il quinto set è un terno al lotto e tutti possono vincere. Ci siamo rimessi sotto e abbiamo dimostrato molto. Purtroppo abbiamo mollato troppo presto e non siamo riusciti a portare a casa due punti. Rimane l’amarezza, ma complessivamente sappiamo di dover fare punti in ogni occasione. Sfrutteremo questa lezione per riuscire a fare meglio contro Alto Canavese.”

Il commento di coach Di Lonardo: “Sono molto amareggiato, perché avevamo fatto una bella partita nei primi due set. Bravi loro perché vincono da tanto tempo, lo sapevamo già. Sicuramente potevamo fare meglio ma io non posso dire niente ai nostri ragazzi, perché abbiamo provato a vincerla anche quando siamo stati sotto. Questa è la pallavolo, loro sono rientrati molto bene in partita e noi abbiamo faticato un po’ a contenerli. Questa sera i miei giocatori hanno dato tutto in campo, rispondendo ad ogni colpo avversario.”

Ilario Ormezzano Sai SPB - NPSG La Spezia 2-3

Parziali: 25-19; 25-22; 18-25; 13-25; 13-15.

Tabellino: Avalle 4, Bottigella 1, Frison D. 16, Frison E. 2, Giacobbo 3, Mangaretto 9, Marchiodi 13, Scardellato 15, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Debenedetti, Ressia (L).