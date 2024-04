Staffetta della generosità biellese: parte la campagna fondi con l’Associazione Amici dell’Ospedale

SPB Monteleone Trasporti chiamata in causa da Virtus Biella per un’azione di solidarietà con la campagna fondi #staffettadellagenerositàbiellese. L’iniziativa è stata organizzata da Associazione Amici dell’Ospedale e Virtus Biella è stata la società individuata come testimonial, insieme a Biella Rugby.

L’iniziativa

La raccolta fondi è finalizzata a realizzare una Sala Ibrida nell’Ospedale di Biella. L’Alta Tecnologia permetterà all’ASL di diventare il 4° polo regionale a utilizzare questo tipo di chirurgia d’avanguardia. Si tratta di una staffetta: ogni partecipante organizza la propria raccolta fondi e, una volta raggiunto il traguardo, il testimone passa a qualcun altro, società, aziende o persone. SPB Monteleone Trasporti è stata coinvolta da Virtus Biella per dare un aiuto al progetto per una settimana, che comprende due partite, quella di domani contro La Spezia e quella di sabato prossimo contro Alto Canavese.

Gli appuntamenti

La palla passa alla SPB Monteleone Trasporti per questa settimana, che questo ed il prossimo sabato giocherà al Palapajetta alle 21. Vi aspettiamo per far parte di questa grande iniziativa e per tifare i nostri ragazzi.