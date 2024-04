Bonprix ancora a Milano con un obiettivo chiaro

Partita da non sbagliare per il Bonprix TeamVolley, che sabato alle 21 affronterà al PalaPavoni (periferia nord di Milano) il Gs Cagliero. La vittoria dell’andata non conta: le prossime avversarie lottano per salvarsi e le biancoblù vogliono chiudere il prima possibile il discorso salvezza in Serie B2 nazionale.

Coach Paolo Salussolia: «Una trasferta scomoda e non soltanto come viabilità. Cagliero è in ritmo: ha raccolto 14 punti nelle ultime dieci giornate e ha fatto “virgola” solo contro Monza e le schiaccia-sassi Novara e Novate. Spesso forzano la gara al quinto set e in generale si tratta di una squadra composta da lottatrici che, sebbene non riescano a mettere in campo un gioco al 100% lineare, sono molto brave a tenere basso il numero di errori in attacco. Contano inoltre su un palleggio estroso con diversi punti nelle mani, oltre ad una vecchia conoscenza del TeamVolley e della pallavolo piemontese come Benedetta Calabrese. Sarà una gara di attenzione e sacrificio e – è bene chiarirlo subito – per nulla scontata. Chi conquisterà dei punti farà un notevolissimo passo in avanti verso la salvezza».

Il centrale Giorgia Fallarini: «Innanzitutto, nel match di sabato a Milano punteremo a dare il massimo, come sempre. Cercheremo anche di mettere in pratica quello su cui lavoriamo in allenamento a Lessona, durante la settimana. Tra i nostri obiettivi, ci sono anche quelli di essere squadra il più possibile e di tenere costantemente alto il morale. Crediamo che sarà una partita avvincente, dove noi saremo comunque spronate a mettere in campo il 100%».