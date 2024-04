Teamvolley, iniziano i tornei della post-season

SERIE D Girone A -21a giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – 4Volley Ots Assembly 0-3

(20-25/15-25/17-25)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Gilardi, Boggiani 1, Zignone 2, Cena 1, Sola 8, Venturino 8, Gariazzo, Damo 1, Fantini 1, Piletta 2, Paniccia ne, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Siamo alle battute finali e quindi iniziamo a fare i conti con tutte quelle che sono state le occasioni sprecate durante l’anno. Purtroppo non è quello che questo gruppo si merita, andando a vedere quanto le ragazze stanno dando in palestra e in allenamento. Di sicuro, è quello che abbiamo costruito con prestazioni spesso sottotono o mediocri. Ora puntiamo a chiudere l’anno al meglio, in termini di prestazioni individuali e di squadra, poi tireremo una riga. Come ci siamo ripromessi, indipendentemente da come vada: fino all’ultimo pallone».

UNDER17 - TROFEO “DANIELE ZICCIO”

Heka Volley Gaglianico – GENERALI TEAMVOLLEY 0-3

(9-25/17-25/16-25)

GENERALI TEAMVOLLEY: Boggiani 8, Cena 14, Piletta 4, Sola 18, Damo 3, Vioglio (L1), Paniccia 3, Floris, Bellucci 3. Coach Paolo Salussolia.

Coach Paolo SALUSSOLIA: «L’approccio a questo torneo non è tanto da finale di stagione, bensì da inizio di quella successiva. Stiamo ponendo le basi per costruire la futura Under18, cercando i primi equilibri di una nuova formazione e oliando i meccanismi progressivamente, stando in campo insieme. La priorità verte su questi aspetti, dato che il gruppo ha margine di crescita e ha la possibilità di sviluppare capacità tecniche e concetti tattici. Va da sé che vincere fa sempre piacere e porti un buon umore».

UNDER15 – COPPA “PRIMAVERA”

Pallavolo Scurato – ANGELICO TEAMVOLLEY 1-3

(17-25/22-25/25-22/12-25)

Coach Marco ALLORTO: «Prima partita del torneo e prima vittoria. Non posso che essere soddisfatto, sia del risultato che del gioco. Questi eventi sono organizzati con l’intento di gettare le basi per le stagioni a venire e devo dire che quella da cui partiamo è molto soddisfacente. C’è ancora molto da lavorare. Lo sappiamo bene noi dello staff, che ci confrontiamo quotidianamente, aggiornandoci e prodigandoci per la crescita delle ragazze. Le stesse giocatrici sanno che stanno attraversando un percorso di perfezionamento continuo, in cui mettono la loro voglia di apprendere e migliorare. Buona la prima, avanti così!».