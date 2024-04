TeamVolley, sconfitta onorevole per il Bonprix

Purtroppo, il risultato è stato quello del pronostico. Il Bonprix TeamVolley ha però sfoggiato una buona prestazione (ben diversa dalle due precedenti) che regala morale verso lo sprint finale in Serie B2 nazionale. A Lessona, la capolista Issa Novara passa 3-0 e centra la sedicesima vittoria piena consecutiva.

CRONACA

Il 6+1 del TeamVolley è il solito: Caimi al palleggio, Filippini opposto, Diego e Biasin in banda, Bonini e Binda centrali con Spinello libero.

Nessun timore reverenziale per le lessonesi, che partono bene nel primo set e con tre punti consecutivi di Binda forzano addirittura il time-out novarese sul 12-9. Il livello dell’Issa è alto e qualche errore del Bonprix rimette la contesa in equilibrio. La spallata decisiva al parziale arriva proprio nel finale, con un 2-5 novarese che porta al 22-25, nonostante l’entrata in campo di Frascarolo.

Nella seconda frazione le ospiti provano ad imporsi subito, ma regalano cinque punti consecutivi che ridanno consapevolezza al Bonprix. Il coach novarese prova qualche cambio, ma quando Binda firma il 18-14 è costretto a interrompere il set. Ancora una volta, funziona: il contro-parziale di 2-7 permette a Issa di sorpassare. Preziosa inserisce sia Frascarolo che Guzzo, spende due volte il tempo ma alla fine è 23-25 Novara.

Le grandi squadre sono così, sanno capitalizzare al massimo anche nelle serate meno brillanti. Il terzo set risente dei finali dei primi due: sul 7-12 per Issa coach Preziosa ha già speso due time-out perché a livello mentale il colpo è stato duro. La capolista controlla il parziale e lo gestisce fino in fondo, sebbene il TeamVolley abbia il merito di non alzare bandiera bianca fino all’ultimo pallone. Entrano ancora Frascarolo e Guzzo, la serata si chiude con il 22-25 di Bocchino.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: “Non so se guardare al bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Ho chiesto alle ragazze di pensare alla prestazione e di riprendere il discorso interrotto a Milano, dove avevamo fatto male. In questa partita i favori del pronostico pendevano a favore di Novara e non avevamo niente da perdere: la qualità del gioco, l’intensità e la resistenza erano i parametri che volevamo soddisfare. Una volta fatto però – e dopo aver giocato per lunghi tratti del secondo e del terzo set la miglior palla volo del girone di ritorno – non so se essere arrabbiato per l’occasione persa di fare qualcosa di speciale e di mettere punti in classifica. La vediamo come un passo in avanti e un buon auspicio per il match di sabato prossimo con Gorgonzola, che avrà un valore speciale. Un’ottima partita, ma nei momenti importanti abbiamo fatto degli errori di disattenzione che sono nel nostro repertorio. Sono aspetti su cui dobbiamo lavorare, perché possono essere peccati mortali contro le avversarie dirette. Dal punto di vista della prestazione però non posso dire niente: contro una squadra molto forte siamo riusciti a giocare alla pari, con coraggio, limitandola tecnicamente. Gli spunti sono positivi, ma voglio rivedere questo livello negli allenamenti di martedì, giovedì e venerdì, affinché diventi un automatismo per sabato. Dobbiamo ripeterci quando la pressione aumenta e la posta in palio è più pesante. Lavoreremo sul trovare il nostro equilibrio”.

TABELLINO

SERIE B2 Girone B - 23a giornata

BONPRIX TEAMVOLLEY – Pizza Club Issa Novara 0-3

(22-25/23-25/22-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 1, Masserano ne, Diego 12, Biasin 7, Frascarolo, Guzzo, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Bonini 6, Binda 6, Fallarini ne, Filippini 11, Lorenzon ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.