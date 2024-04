Pallavolo serie c: la Prochimica Novarese Virtus prima incanta poi si fa rimontare e perde 3-2 ad Almese

Finisce nel peggiore dei modi la trasferta della Prochimica Novarese Virtus Biella sul campo dell'Almese. Una sconfitta 3-2 che allontana l'obiettivo playoff e che lascia molto rammarico per come è maturata.

La Virtus, infatti, ha dominato le prime due frazioni, vincendo il primo set 25-21 e il secondo addirittura 25-13. Nel terzo tutto sembrava filare liscio, ma sul 20-13 per le nerofucsia si è spenta la luce in casa biellese e le avversarie hanno iniziato una inesorabile rimonta che si è concretizzata aggiudicandosi il set 26-24. Nel quarto ancora Virtus avanti bene sino al 16-13 poi arriva un parziale di 8-3 per le torinesi che si portano avanti di quei due punti necessari poi a chiudere 25-23 il quarto set. Sul 2-2 le nerofucsia crollano: finisce 15-5 per l'Almese.

In campo ad inizio gara Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Vercellino e Caneparo in banda, Porta e Fornasier al centro con Huaman Lopez libero. Nel secondo, terzo e quarto set ha giocato Gasparini al posto di Cavaliere. Top scorer biellese Gaia Fornasier con 22 punti. In doppia cigra anche Caneparo e Vercellino con 17.

Un solo punto non serve per rimanere al terzo posto della classifica, dove si colloca ora il Sammaborgo a segno contro Chivasso. Nulla è perduto in chiave playoff, ma ora le nerofucsia dovranno obbligatoriamente ottenere 9 punti battendo sabato l'Ovada, quello successivo la capolista Cus Collegno, e poi nell'ultima giornata lo stesso Sammaborgo a Chiavazza. E contemporaneamente guardarsi dal Pinerolo che ha gli stesso punti e ha appena battuto la capolista Cus Collegno, sino a quel momento sempre vincente.

Classifica girone A dopo 23 giornate: Cus Collegno 64, Almese 58, Sammaborgo 48, Prochimica Novarese Virtus Biella 46, Pinerolo 46, Gavi Novi 38, Canelli 38, Vicoforte Ceva 38, Ovada 28, In Volley San Giorgio Chieri 26, Pavic 23, Asti 21, Chivasso 9, Mtv Torino 0.

Almese-Prochimica Novarese Virtus Biella 3-2

Parziali: 21-25, 13-25, 26-24, 25-23, 15-5 Prochimica Novarese Virtus Biella: Girotto ne, Caneparo 17, N. Silletti ne, Cavaliere 1, Civallero 7, Gasparini 7, G. Silletti ne, Vercellino 17, Fornasier 22, Porta 1, De Pretto 0. Liberi: Huaman Lopez 0, Pricco ne. All. Rastello.