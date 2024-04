Pallavolo: 3 a 0 secco da Alto Canavese, zero punti per la Ilario Ormezzano Sai SPB

Gara difficile già in partenza, contro un Alto Canavese Volley che si sta giocando l’accesso ai playoff per la A3. 3 a 0 senza storie, con i biellesi messi sotto da ogni punto di vista: una sola squadra in campo, ma non per demeriti bluarancio. Premiato come MVP Emanuele Bosio, dal match sponsor AM Impianti.

La partita

Gara che si è aperta con l’infortunio di Marchiodi, che ha dovuto lasciare il campo a causa di un problema ad un ginocchio. Probabilmente si tratta del tendine, ma ne sapremo di più quando saranno fatti gli esami del caso. In ogni caso nel primo set i biellesi sono molto contratti e subiscono diversi parziali senza riuscire a mettere la palla a terra in attacco. Un problema che si è ripresentato per tutta la partita, con Alto Canavese che ha difeso e contrattaccato ogni palla. 3 a 0 secco, che fa fede di una partita mai giocata, coi biellesi che hanno potuto fare ben poco di fronte al netto divario tecnico tra le due formazioni.

Il commento di Giacomo Bottigella

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte e preparata, che nonostante fosse senza una delle bande titolari è riuscita a giocare ad un buonissimo livello. Solitamente quando si gioca ci sono dei momenti in cui gli avversari ti lasciano qualcosa, e tu devi essere pronto a prenderti tutto. Noi eravamo pronti a farlo, ma non è mai arrivato quel momento, perché Alto Canavese ha tenuto in mano la partita con efficacia ed esperienza. Adesso dobbiamo pensare ad allenarci come nelle scorse settimane, per provare a fare il risultato a Saronno, fondamentale per rimanere in corsa.”

Il commento di coach Di Lonardo

“Sapevamo che sarebbe stata una partita complessa, anche perché all’andata avevamo perso 3 a 0 da loro. Eravamo fiduciosi che Alto Canavese ci avrebbe lasciato qualcosa, invece si sono presi anche le briciole, quindi bisogna fare i complimenti a loro innanzitutto. E poi voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, perché stanno vivendo una stagione complicata e non è facile giocare questo tipo di partite, cercando di rimanere attaccati. L’unica cosa che posso chiedere è la fame di vittoria in allenamento, cosa che stanno mettendo ogni giorno in palestra. Lunedì torniamo in campo a lavorare, perché ci aspetta uno scontro salvezza contro Saronno, sabato prossimo."

I numeri

Ilario Ormezzano Sai SPB - Alto Canavese Volley 0-3

Parziali: 14-25; 20-25; 16-25.

Tabellino: Avalle 2, Bottigella 0, Debenedetti 6, Frison D. 8, Frison E. 0, Giacobbo 4, Mangaretto 5, Marchiodi 2, Scardellato 5, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Mazzoli, Ressia (L).