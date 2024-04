Leonardo De Grandi in gara a Cremona soffre ma porta a casa un buon risultato

Ritorno in pista dopo le vacanze pasquali per Leonardo De Grandi in occasione della gara di Coppa Italia zona 1 Aci sport (che comprende Lombardia Piemonte Valle d’Aosta e Liguria) disputatasi sul Cremona circuit a San Martino del lago.

Diciotto i concorrenti nella categoria gr3 a giocarsi la pole position con il driver della Rally & co che si qualifica 6° a soli due decimi dal miglior tempo; nella prefinale con una grande rimonta a suon di sorpassi termina secondo a 8 decimi dall’imprendibile Feligioni pilota del principato di monaco.

Nella gara finale Leonardo sfodera nuovamente un' ottima prestazione ( pur se frenato da problemi al motore) tagliando il traguardo al terzo posto, ma non ha neppure il tempo di gioire poiche’ viene retrocesso in 8° posizione (penalità di 3 secondi) a causa di un problema nella procedura di partenza.

Attualmente 4° nella classifica di campionato a 7 punti dalla vetta, De grandi prepara il prossimo appuntamento di Coppa Italia il 28 aprile sulla pista Winner di Nizza Monferrato