Gara in casa per la Ilario Ormezzano Sai SPB: c’è La Spezia

Gara di ritorno con la NPSG La Spezia, formazione che si trova a metà classifica e che nell’ultimo periodo ha dimostrato di giocare una buonissima pallavolo. I biellesi dovranno ripartire dalla prestazione di Caronno per riuscire a strappare punti a questa grande squadra.

NPSG La Spezia, dalla partita contro i nostri ragazzi dei primi di dicembre, ha perso solo una partita, contro Caronno. Una formazione in netta crescita rispetto al girone di andata, che ha trovato un sistema di gioco fluido e chiaro. Sarà una partita tosta sul piano tecnico e fisico, perché i loro fondamentali sono di alto livello e diversi giocatori non hanno nulla da invidiare ad atleti di altre categorie. La ricezione biellese sarà messa a dura prova perché, insieme forse a Sant’Anna e Malnate, gli spezzini sono i migliori battitori del campionato, certamente la palla al salto spin più incisiva del campionato. La Ilario Ormezzano Sai SPB arriva un po’ ammaccata, con David Frison colpito di nuovo dalla sfortuna al ginocchio. Si spera che potrà rientrare già sabato, ma sicuramente non sarà al 100% della condizione atletica.

Il commento di Claudio Avalle: “La Spezia è una delle squadre che meglio ha fatto nel girone di ritorno, ma guardando la classifica non ci deve importare perché siamo obbligati a far punti con squadre al di sopra di noi se vogliamo ricucire il gap con la zona salvezza. Ci stiamo allenando duramente per provare a alzare ulteriormente il nostro livello di gioco nell’intento di raggiungere questo obiettivo. La parola passerà poi al campo.”