Quattro ori e un argento per la Pietro Micca

Un weekend di vittorie quello appena passato per la Pietro Micca che ha conquistato quattro ori e un argento nella seconda prova individuale di livello Silver LC. Nel programma avanzato Matilde Carnini porta a termine una gara regolare che la vede primeggiare in categoria A2, mentre nella categoria successiva Valentina Caldera vince con la trave migliore di tutta la competizione.

Settimo posto per Maria Giovanna Versaldo che proprio alla trave trova il suo attrezzo più ostico, ma esce comunque soddisfatta per aver saputo presentare in gara elementi nuovi imparati in questo periodo di lavoro. Martina Cozzani, purtroppo ancora una volta senza avversarie, si toglie la soddisfazione di un brillante esercizio al corpo libero nella gara senza le parallele.

Nella stessa gara, ma in categoria senior, Beatrice Le Rose termina al quinto posto una gara combattiva nonostante un problema alle caviglie. In LC base prima esperienza di successo nella gara con le parallele per Arianna Belli che porta a casa un soddisfacente primo posto e ottimo riscatto di Caterina Pozzo che dopo una prima prova opaca riesce a salire sul podio con un bellissimo secondo posto.