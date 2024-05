Basket, sabato in rosa con la BFB

Il mese di giugno si aprirà con un'iniziativa dedicata alla pallacanestro in rosa. Sabato 1 giugno, organizzato dal Basket Femminile Biellese, in collaborazione con Biella Next, i Paladini Minibasket Biellese e Bears Basket, patrocinato dalla Federazione Italiana Basket, presso i Salesiani di Biella, ci sarà un "Allenamento in Rosa". Riservato alle ragazze dal 2011 al 2014, parteciperanno tutte le atlete della BFB e delle altre società biellesi nate in quegli anni. Sono anche invitate tutte le ragazze che vogliono avvicinarsi al mondo della palla a spicchi e che vogliono capire come funziona il mondo del Basket femminile o vogliono provare questo sport.

"I numerosi successi delle nostre squadre in tutte le categorie, dalla prima squadra alla neonata under 13" dicono dalla dirigenza "ci hanno dato entusiasmo e carica per lavorare sempre di più per il basket femminile a tutti i livelli. Per noi è un onore essere la società con la squadra biellese che disputa il campionato con la categoria più alta, la Serie B. Ma è un orgoglio anche aiutare a crescere, sportivamente e nella vita anche le ragazzine più giovani, insegnando prima di tutto i valori dello sport. Dalla condivisione di questi valori con Biella Next, con i Paladini e con Bears Biella, è nata l'idea di organizzare congiuntamente questa mattinata di sport. I presidenti delle tre società, a cui va il nostro ringraziamento, si sono resi disponibili a dedicare questo momento di lavoro a favore delle nuove generazioni. Saremo felici di vedere il nostro palazzetto pieno delle ragazze di tutte le società biellesi, non solo di quelle organizzatrici. Ma sono invitate anche tutte quelle giovani che vogliono scoprire uno degli sport più belli che esistano".

Appuntamento ai Salesiani di Biella, in via Galileo Galilei 12, sabato mattina alle 9.30 per una mattinata divertente che si concluderà con un piccolo rinfresco e premi per tutti le le partecipanti. Nel pomeriggio poi, per chi vorrà assistere ad una partita giovanile, l'Under 15 della Bfb ospiterà alle 16 le pari categoria di College Basket nell'ultima giornata di campionato.