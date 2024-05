Biella, Team Volley celebra il triplo argento del settore giovanile.

Tre qualificazioni alle Final Four, tre semifinali vinte e tre medaglie d’argento per le nostre squadre nei tornei della post-season. Dopo il Conad Under13 nella Coppa Comitato e il Generali Under17 nel Trofeo Ziccio, anche l’Angelico TeamVolley Under15 ha conquistato il secondo gradino del podio nella Coppa Primavera.

Si chiude così la stagione agonistica: qualche mese di riposo e saremo pronti a ripartire.

UNDER15 – COPPA PRIMAVERA (FINAL FOUR)

(SEMIFINALE) Rosso Auto Pallavolo Ovada – ANGELICO TEAMVOLLEY 2-3

(27-25/25-23/21-25/17-25/18-20)

(FINALE) ANGELICO TEAMVOLLEY – Riboni Omegna Pallavolo 2-3

(16-25/28-30/25-22/25-21/11-15)

Coach Marco ALLORTO: «"WOW": è la sola cosa che riesco a dire al termine di questa estenuante giornata. L’abbinamento in semifinale è stato con Ovada: abbiamo iniziato a giocare un po’ contratte e la prima frazione se ne è andata via ai vantaggi. Stessa storia anche per la seconda, ma con un distacco minimo. Al cambio campo ho cercato di scuotere un po’ le ragazze, motivandole. Loro hanno preso alla lettera quello che detto e sono entrate con tutta un'altra faccia, grinta e attenzione. Abbiamo svoltato e iniziato a macinare gioco, a muro siamo state attente, dannandoci l’anima per recuperare palloni in difesa. Stessa storia nel quarto set, complice anche l'avversario che ha accusato il colpo. Tie-break tirato, punto a punto con Ovada avanti 14-12 per un errore in battuta: mi si è gelato il sangue, ma un loro errore e due belle azioni nostre ci hanno regalato la finale. Dopo 2 ore e 40 di gioco non posso che fare un applauso alle ragazze. Fantastiche!

La finale non è partita benissimo, ma noi arrivavamo da una battaglia e da una pausa-pranzo di corsa e siamo entrate in palestra con il boccone in gola. Omegna ci aspettava con solo tre set sulle gambe. Ho detto alle ragazze di giocare libere e tranquille, ripartendo con una formazione più conservativa e rimescolata. Patito il primo set e perso per errori nostri il secondo, siamo ripartite nella terza frazione come in un film già visto. Iniziamo a crederci, raddrizzando il raddrizzabile per la seconda volta nello stesso giorno. Dopo due ore e venti, abbiamo perso la roulette russa del tie-break. Sono senza parole: non saremo arrivati al settimo cielo ma le ragazze hanno fatto un’impresa: è come se avessimo vinto. Abbiamo dimostrato che il duro lavoro paga sempre, che il TeamVolley allena e insegna alle proprie atlete a non mollare mai. Aver portato tutte e tre le squadre al secondo posto è qualcosa di stupefacente. Non posso che fare i complimenti alle atlete che hanno sudato in palestra, ai miei colleghi allenatori e all’intero staff: stiamo creando qualcosa di veramente solido».

OPEN DAY

La stagione 2024/2025 inizia in questi giorni. Il TeamVolley organizza degli Open Day al Palasport di Lessona (BI), in via per Masserano.

- Giovedì 6 giugno : per le categorie Fipav Under13, Under14 e Under16 (annate 2009-2013)

- Sabato 8 giugno : per le categorie Fipav Under18 Eccellenza (annata 2007 alla mattina e 2008 al pomeriggio).

Vi aspettiamo!