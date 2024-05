Una stagione da incorniciare per la AM Impianti SPB, parla coach Simone Marangio

Durante la stagione abbiamo seguito con grande attenzione le gesta della Under 15 AM Impianti SPB, formazione delle giovanili che ha fatto un percorso veramente positivo. Tutti i ragazzi ci hanno abituati a grandi cose, centrando uno dopo l’altro gli obiettivi prefissati e arrivando ad un passo dalla Final 4 Regionale FIPAV. Ripercorriamo la stagione e facciamo un punto sull’anno passato con coach Simone Marangio.

Coach, qual è il bilancio della stagione appena trascorsa?

Il bilancio è sicuramente positivo, è stata una stagione di duro lavoro con un bel gruppo. All’inizio dell’anno abbiamo trovato in palestra un gruppo eterogeneo, con dei ragazzi determinati a perseguire degli obiettivi importanti. Abbiamo lavorato duramente per esaltare i nostri punti di forza e limare un pochettino le difficoltà e ognuno dei ragazzi ha messo qualcosa in più per compensare le carenze degli altri. Siamo riusciti a creare un gruppo determinato, forte ed unito, che al di là delle difficoltà ha comunque lavorato sempre insieme ed ha creato una cosa importantissima: la capacità di autodeterminarsi.

Ad un certo punto della stagione le vittorie continuavano ad arrivare; come siete riusciti a mantenere alta la concentrazione in quel momento?

In realtà non c’è stato bisogno di fare nulla perché i ragazzi hanno fatto tutto da loro. Nel momento in cui hanno capito le loro potenzialità, è scattato qualcosa nella testa di ognuno. La squadra stessa è diventata molto più esigente in allenamento, non aveva bisogno che lo staff intervenisse. Sono uscite spontaneamente tutte le caratteristiche che un allenatore vorrebbe in allenamento, tra cui impegno, ricerca del risultato e dell’efficienza personale e collettiva. Ci siamo trovati con una squadra che non ha mai perdonato distrazioni ai compagni, elevando parecchio il livello tecnico in palestra.

Un percorso lungo e tortuoso, che ha permesso ai ragazzi di migliorare sotto tanti aspetti. Qual’è stata la chiave per raggiungere questo risultato?

Per tutto l’anno è stata fondamentale la componente del gioco. La pallavolo è e deve continuare ad essere principalmente un gioco, quindi il divertimento deve sempre essere presente. Quindi appena entrati in palestra abbiamo subito impostato il lavoro su questa base, perché credo che il divertimento aiuti la motivazione e solo in questo modo il gruppo si autoalimenta.

Gioco, divertimento e anche tanti risultati raggiunti. Due coppe e due primi posti in campionato.

Sì, anche dal punto di vista agonistico abbiamo fatto bene. Prima la vittoria della Coppa Comitato FIPAV a novembre, poi a marzo la vittoria del campionato FIPAV territoriale e nell’ultimo periodo il primo posto nel girone di U16 UISP e la vittoria della Coppa UISP U16 Andrea Tagliante. Quattro successi ottenuti grazie ad una bella crescita sportiva di tutti i ragazzi. Ad inizio anno ci siamo dati degli obiettivi e li abbiamo superati durante la stagione con un poker importante per noi e per la società.

Un anno è finito ma i ragazzi che hai allenato questa stagione saranno la base per il futuro della SPB Monteleone Trasporti. Cosa puoi dire sul tuo gruppo di quest’anno?

I ragazzi sono ancora molto giovani e per certi aspetti acerbi, che è una cosa molto positiva per loro. Il percorso è appena iniziato e adesso inizieranno ad affacciarsi alla pallavolo “dei grandi”, quindi la sfida diventa sempre più interessante e stimolante. Dovranno continuare ad avere tanta fame di migliorare, di imparare e di lottare, senza dimenticarsi di quell’aspetto che è stato il filo conduttore di quest’anno: il gioco. Spero che questa stagione sia stata un bello stimolo per tutti i ragazzi e sono sicuro che continueranno su questa linea e cercheranno di giorno in giorno di migliorare sempre di più.

Ricordiamo qualche numero: 22 partite giocate nei campionati FIPAV, con 20 vittorie e 2 sole sconfitte; 20 partite giocate nei campionati UISP, con 20 vittorie e 0 sconfitte. Sommando questi numeri si ottiene un totale di 42 partite giocate, di cui 40 vinte: un record che rende orgoglioso lo staff e tutta la SPB Monteleone Trasporti.