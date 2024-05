Trionfa la Pugilistica Biella Boxe: Matilde Bertolone convocata in nazionale.

Ha brillato la stella della Pugilistica Biella Boxe, macelleria equina De Ruvo, lo scorso fine settimana. Dopo l’oro ai recenti campionati italiani, la schoolgirl Matilde Bertolone è stata convocata in Nazionale e ha fornito per l’ennesima volta dimostrazione delle sue enormi capacità pugilistiche, imponendosi con la maglia azzurra nel torneo internazionale denominato “Round Robin”, che si è svolto ad Assisi, nel Centro nazionale di pugilato della Federazione Pugilistica Italiana.

La giovane atleta, allenata dal maestro Vincenzo Frascella nella palestra Fit 4 You di via Friuli 9 a Biella, si è imposta nella semifinale del torneo organizzato in vista dei Campionati europei, contro la serba Jana Nataros a metà della seconda ripresa per k.o. tecnico. Strepitoso il risultato raggiunto dall’atleta di Mottalciata in finale contro la polacca Amelia Urban, campionessa europea uscente di categoria, che è stata costretta dall’incalzare della biellese ad arrendersi ai punti al termine di un match combattuto ed equilibrato. All’angolo di Matilde c’era il CT Valeria Calabrese e la responsabile delle squadre femminili piemontesi, Michela Ritardo.

Ottimi i risultati anche dei pugili élite della Pugilistica Biella Boxe. A la Cassa, nel Torinese, nella riunione organizzata dalla All Boxing Team del maestro Dino Orso, ottimo rientro del 71 chili Simone Froio che si è imposto contro il bravo e grintoso Youssef Alrays dell’Accademia della Boxe. Risultato di parità, invece, per l’altro atleta della Pugilistica, il “mancino” Denis Alberto Galindo Araujo, nel primo match del quadrangolare tra i quattro migliori 75 chili della regione. Alberto ha raggiunto il pari contro il fortissimo Sanif Reda al termine di un match piacevole ed equilibrato.

Altro notevole successo per il superwelter Leonardo Bergo che si è imposto in quel di Giaveno nel torneo “Master Team” organizzato dalla società Promoboxe del maestro Cappadonna contro il forte Edoardo Barillaro della Orbassano Boxe. Il giovane viglianese ha di nuovo messo in mostra la sua incredibile potenza aggiudicandosi il match all’unanimità.

Successo per k.o. alla seconda ripresa, infine, nello stesso torneo, per l’80 chili Alex Betianu, pugile molto tecnico e potente che sta prendendo sempre più sicurezza sul ring con il passare degli incontri. Il giovane allenato dal maestro Frascella ha costretto alla resa il pur bravo Claudio Fusco della Boxe Nichelino.