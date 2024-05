Golf Club Cavaglià: i risultati delle gare e i prossimi appuntamenti FOTO

Zanasca/Marchi nell’Audi quattro Cup by Selecar

Una bellissima giornata di sole ha incorniciato sabato, al Gc Cavaglià per l’Audi quattro Cup by Selecar, uno dei circuiti di golf top a livello mondiale. I partecipanti coccolati nell’area ospitality sono scesi in campo per una gara a coppie Greensome 18 buche Stableford, categoria unica. Nel netto vittoria di Tiziana Zanasca/Roberto Marchi con lo score di 45 punti, seguiti da Alessandro Caffi/Daniela Magni con 43 e Yuji Takahashi/Rohan Jay Silva, sempre con 43, che si sono aggiudicati il premio primi possessori Audi. Quarti Alberto Caneparo/Federico Alessio con 42. Nel lordo successo di Massimo Stesina/Simone Bucino con 36. Premio speciale offerto da Garmin per il nearest to the pin alla buca 9 è andato a Fabrizio Mozzone m. 2,75.

I vincitori saranno ospiti per finale nazionale che si svolgerà all’Arzaga Golf Club venerdì 20 settembre, dove ci si giocherà l’accesso alla finale mondiale prevista Al Mouj Golf Club di Muscat in Oman a novembre.

A Schellino il Trofeo F.I.S.A.R.

Grande successo di partecipazione per il 1° Trofeo F.I.S.A.R. Biella (18 buche Stableford, 3 categorie), new entry del calendario del Gc Cavaglià. L’evento sponsorizzato dalla Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori Biella (che per l’occasione ha presentato i corsi dedicati agli aspiranti assaggiatore di vini) ha visto al via oltre 100 partecipanti.

Di seguito i premiati:

1a Categoria: 1° lordo Alberto Schellino Cavaglià punti 36, 1° Netto Paolo Maza Cavaglià 38, 2° Netto Filippo Peretti Cucchi Cavaglià 37, 3° Netto Massimo Marè Cavaglià 36.

2a categoria: 1° Netto Roberto Lanza Cavaglià 42, 2° Netto Marco Zanetti Cavaglià 42, 3° Netto Maurizio Monteleone Cavaglià 40.

3a categoria: 1° Netto Franco Fantoni Crema 47, 2° Netto Davide Francesco, Caccianotti Cavaglià 44, 3° Netto Michele Tognetti Cavaglià 41. 1° Ladies Elena Rossi Cavaglià 41. 1° Seniores Marco Girardi Aosta Brissogne 41.

Bucino nel Midweek Challenge

Mercoledì 22 maggio al Gc Cavaglià 130 giocatori hanno animato il recupero del Midweek Challenge by Persimmon (18 buche Stableford 3 categorie).

Di seguito i premiati:

1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 33, 1° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 42, 2° Netto Massimo Genesio Settimo 40, 3° Netto Romildo Rean Cervino 39.

2a categoria: 1° Netto Riccardo Milan Cossato 43, 2° Netto Claudio Simeone Crema 42, 3° Netto Simone Taranto Settimo 42.

3a categoria: 1° Netto Massimo Buscaglia Cavaglià 49, 2° Netto Samuele Ramoni Continental Verbania 46, 3° Netto Marco Stoccuto Idea Verde - Hollysport 45. 1° Ladies Paola Tillio Tenuta Castello 41.

Programma weekend al Golf Cavaglià

Sabato si giocherà la gara Vitivinicola Pier (18 buche Stableford, 3 categorie). Durante la giornata sarà possibile degustare i vini nell’area hospitality.

Domenica tornerà il circuito Players Challenge Trophy (18 buche Stableford, 3 categorie, a fine gara premiazione e rinfresco). Premi in lingottini d'argento, previsti nearest to the pin e driving contest e gadget per tutti i partecipanti.

Giovedì si disputerà il recupero di What's Golf torneo sui principali campi del Piemonte organizzato dai Golf Le Rosine e Pinerolo. La gara (18 buche, Stableford, 3 categorie - è aperta a tutti, premiazione a fine circuito.