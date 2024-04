Officina Pozzo SPB conquista la Final 4 Regionale, 3 a 0 su Montanaro

Iniziati i campionati regionali per le giovanili della SPB Monteleone Trasporti, che da qui in poi sarà impegnata con le gare di qualificazione.

Campionati Fipav

Sta per chiudersi il campionato della Lanificio di Sordevolo SPB, qualificata alle Final 6 come terza del suo girone. Domenica le gare per decretare chi sarà ad andare alla fase regionale. Sconfitta pesante per la AM Impianti SPB, che a Parella perde per 3 a 0, senza riuscire a giocare in maniera positiva. Grande obiettivo raggiunto per la Officina Pozzo SPB, che riesce a mettere sotto Montanaro, vincendo per 3 a 0 la gara d’accesso alla Final 4 regionale.

Campionati UISP

Sconfitta per la Impresa Costruzioni Aiazzone SPB, in casa contro Artivolley. Prime due vittorie per la Lauretana SPB, in costante crescita per tutta la stagione, finalmente è arrivato il premio! Doppio incontro con Venaria, come fosse una partita di playoff, venerdì e domenica scorsi, entrambi vinti per 3 a 0.

U12 Fipav Girone B

Lanificio di Sordevolo SPB impegnata nelle finali territoriali domenica a Novara.

U15 Fipav

Volley Parella - AM Impianti SPB 3-0 Parziali: 25-16; 25-19; 25-13.

Under 16 UISP Playoff

AM Impianti SPB impegnata domenica a Biella contro il PT Blu.

Under 16 UISP Coppa UISP

Impresa Costruzioni Aiazzone SPB - Artivolley 0-3 Parziali: 17-25; 12-25; 19-25.

U19 Fipav

Officina Pozzo SPB - Montanaro 3-0 Parziali: 25-15; 25-19; 25-21.

Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB in pausa per questo weekend.

Under 20 UISP Coppa UISP

Venaria - Lauretana SPB 0-3 Parziali: 15-25; 21-25; 19-25.

Lauretana SPB - Venaria 3-0 Parziali: 25-23; 25-21; 25-23.